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El fallo de YPF: Kicillof dio una conferencia de prensa y dijo que Milei no debería darles argumentos a los fondos buitres

El gobernador busca capitalizar a su favor el fallo de la justicia de los Estados Unidos

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Conferencia de prensa de Axel Kicillof por el fallo sobre YPF
Conferencia de prensa de Axel Kicillof por el fallo sobre YPFNacho Amiconi

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio hoy una conferencia de prensa en la que celebró el fallo por YPF a favor la Argentina en los tribunales de Nueva York.

Kicillof busca capitalizar esta decisión judicial para proyectar su modelo económico nacionalizador, opuesto al de Javier Milei. “Recuerdo que Milei propuso privatizar YPF en la Ley Bases. Milei, privatizar de mala manera trae riesgos trágicos”, dijo el gobernador esta mañana. “Ahora quieren sacarle juego a esto”, se quejó, en alusión al fallo de los tribunales de los Estados Unidos.

Axel Kicillof
Axel Kicillof

Kicillof le reclamó prudencia al presidente Javier Milei. “Si alguien insiste en que la estatización estuvo mal hecha, puede dar lugar a una nueva apelación a los demandantes”, advirtió. Y afirmó: “Milei siempre les dio la razón a los buitres”.

Javier Milei, con el mameluco de YPF
Javier Milei, con el mameluco de YPF

El pronunciamiento judicial de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de YPF y de la Argentina evitó un desembolso por más de US$16.000 millones. Si bien existe la posibilidad de que los demandantes apelen ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, es improbable que ese tribunal tome el caso y dicte una resolución que revierta lo resuelto la semana pasada.

Kicillof defendió su accionar como viceministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, que estatizó la empresa. “Más allá del fallo a favor de la recuperación y la nacionalización de YPF en Estados Unidos, quiero señalar los peligros que tenemos en adelante”, destacó el gobernador.

“La primera enseñanza es que las privatizaciones que está haciendo Milei conducen el mismo camino”, advirtió el mandatario, que buscará competir con Javier Milei por la presidencia de la Nación en 2027.

Kicillof dio una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata
Kicillof dio una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata

Durante la conferencia, en el salón Dorado de la Casa de Gobierno, criticó también a Mauricio Macri y su gestión de gobierno. Recordó que Pro tampoco avaló la estatización de la empresa en el Congreso. Tras defender la nacionalización, recordó que hoy YPF es una empresa público privada con mayoría estatal.

El mandatario se mostró acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia, Gabriel Katopodis, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El viernes, cuando se conoció el fallo, el mandatario provincial estaba en Uruguay junto al presidente de ese país.

El gobernador Axel Kicillof le agradeció al presidente de Uruguay por su apoyo en el juicio por YPF
El gobernador Axel Kicillof le agradeció al presidente de Uruguay por su apoyo en el juicio por YPFNICOLAS ABOAF

“Tuve oportunidad de estar con el presidente de Uruguay [Yamandú Orsi] y el exministro de Economía de Brasil [Fernando Haddad] y agradecer por habernos acompañado en estos reclamos”, dijo el gobernador, que busca proyectarse en el plano internacional. También a Chile y Ecuador por su apoyo ante los tribunales de Estados Unidos.

“Hubo otros acompañamientos -dijo Kicillof-. “También el gobierno de Biden, de Trump, de Ucrania y de Francia. [Debemos] Agradecerles a estos otros países”, señaló.

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