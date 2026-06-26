En la Casa Rosada crece el fastidio por la situación del funcionario y en el Congreso la oposición retoma la embestida

A pesar de los intentos por correrlo de la escena pública y apaciguar el volcán informativo de su caso, Manuel Adorni sigue en el foco de la tormenta: su continuidad como jefe de Gabinete volvió a quedar en medio de dudas en la Casa Rosada y la oposición en el Congreso se prepara para retomar los pedidos para removerlo.

Además, los últimos movimientos en el Congreso dejaron en evidencia escenas de descoordinación interna en el oficialismo.

El debate en el Congreso promete continuar: sumarán nuevos capítulos la semana próxima.

La situación del ministro coordinador será tratada en la Comisión de Diputados el martes y en la de Asuntos Constitucionales en el Senado el próximo miércoles.

Patricia Bullrich, junto a senadores oficialistas, luego de que se levantar la sesión por Manuel Adorni Fabián Marelli

La oposición busca interpelarlo, un escenario que en Casa Rosada descuentan que será “casi letal” para el funcionario.

La última revelación en torno a la investigación que enfrenta por enriquecimiento ilícito fue que compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas según reveló LA NACION.

Esa revelación circuló este viernes por chats entre funcionarios y profundizó el malestar interno.

Hasta ahora, Adorni era sostenido únicamente por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero internamente reconocen que su situación es “muy débil”, según admiten fuentes cercanas al oficialismo.

“Ya es todo medio impresentable, ¿no?”, dijo un funcionario, en línea con el hastío que el caso genera casi desde su comienzo, en marzo.

Este viernes, en su visita a España, el mandatario Javier Milei fue consultado por el tema y dijo: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.

Sin embargo, afirmó: “Yo creo en su honestidad”. Luego dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido Vox, Santiago Abascal.

En lo inmediato, este viernes Adorni quedó formalmente reemplazado como vocero por Adrián Ravier.

La decisión de implementar el cambio fue tomada por el presidente y alivió al Gabinete, que desde hace tiempo pedía que el funcionario se corriera del cargo por los problemas de comunicación que ocasionaba.

“Oxigenación” y “una vuelta de página” fueron dos de las palabras que más emergieron esta última semana en un Gabinete marcado por el hastío alrededor del caso y el desgaste que produjo en estos tres meses, en los que vieron que la gestión había quedado superada por la magnitud del escándalo.

“Era fundamental dejarlo atrás a Manuel, pero él se volvió a meter solo”, decían este viernes, en referencia a lo sucedido el martes, cuando con un posteo, Adorni contradijo lo logrado por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para evitar su informe de gestión el próximo 2.

De cualquier modo, el caso generó más que nunca hastío e incomodidad con lo sucedido. “Queríamos un respiro y así no se puede”, se sinceró un funcionario.