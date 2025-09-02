El fiscal Stornelli abrió la investigación tras la denuncia del Gobierno por espionaje ilegal

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje ilegal aunque aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos. La pesquisa se abre a partir de la denuncia que hizo ayer el Ministerio de Seguridad por la filtración de grabaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

A partir de ahora, el juez federal Julián Ercolini determinará los próximos pasos de la investigación.

En el dictamen de Stornelli, al que accedió LA NACION, dijo que “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal, en línea con el argumento del Gobierno.

El fiscal señaló que la invetsigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.

Y advirtió que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.

Noticia en desarrollo