El fotógrafo Pablo Grillo habló por primera vez tras nueve días de internación en el hospital

El padre del fotógrafo Pablo Grillo, Fabián, confirmó este jueves que su hijo comenzó a hablar después de nueve días internado. “Me saludó. Me dijo ‘hola, viejo’ ”, comentó en declaraciones televisivas. El fotoperiodista se encuentra internado desde el miércoles pasado, cuando recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza en medio de los incidentes en el Congreso durante la marcha de los jubilados.

“Me saludó me apretó la mano, le tapé las piernas. Está en terapia, la situación sigue siendo grave y deliciada, crítico. Todavía su vida corre riesgo. Puede haber alguna reversión, pero por ahora es asombroso el nivel de avance”, comentó en diálogo con C5N. También informó que continúa sin respirador.

Fabián Grillo remarcó que no pudo “tener una conversación” con su hijo, pero que sí “tenía noción” de lo que le decía: “Habla, mira. Tiene un ojo más cerrado que el otro, pero mira e identifica”. El fotoperiodista ya recibió la visita de varios de sus amigos, entre ellos, uno le consultó qué es lo que quería, y Grillo le contestó: “Hablar”.

Pablo Grillo tras recibir el impacto de la cápsula de gas lacrimógeno NICOLAS SUAREZ - AFP

“Le dije que armó un lío bárbaro, que está todo el mundo atrás. Que le mandó saludos Mollo, León Gieco... pero me imagino que sus amigos están recopilando videos e imágenes. Este se va a cagar de risa y va a empezar a putear también, porque lo conozco”, comentó Fabián Grillo, entre risas.

También mencionó que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se acercó otra vez a visitar a Pablo Grillo: “Estuvo charlando un rato, fue muy amable, se puso a nuestra disposición”.

El fotoperiodista, que se acercó a la marcha a trabajar de forma independiente, recibió el impacto en cabeza que le provocó la grave herida. Ayer por la tarde su padre había confirmado que abrió los ojos y que movió las manos a pedido de los médicos. Más tarde le sacaron el respirador.

Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años

El caso de Grillo se viralizó rápidamente en redes sociales en medio de los fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que ocurrieron el miércoles de la semana pasada. El accionar policial fue duramente criticado en particular en su caso, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra él tan solo unas horas después de que cayera en el hospital.

En diálogo con LN+, la titular de la cartera lo había acusado de ser un “militante kirchnerista” que “dice ser periodista”. También había afirmado que trabajaba en la Municipalidad de Lanús, declaraciones que fueron desmentidas por el intendente Julián Álvarez. Allí, también había defendido al gendarme que efectuó el tiro de la cápsula, al asegurar que la tiró “de acuerdo con los manuales”. Una minuciosa reconstrucción de los hechos realizada por LA NACION mostró que el efectivo la tiró en una línea horizontal cuando, en realidad, debe hacerse en forma de parábola y sin apuntar a una persona, según los organismos internacionales.

🩺La salud del fotógrafo atacado en la represión, habla el papá: "Me dijo, hola viejo"



📲 Hasta las 20:00 hs por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/R0hCquhR3U — C5N (@C5N) March 20, 2025

Este jueves el Gobierno volvió a hablar del fotógrafo. Esta vez fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó en conferencia de prensa que “el diálogo está roto” con la familia cuando “el padre la acusó a la ministra de ser cómplice”. Aun así, sostuvo que “eso no implicó que no estén atrás del tema” desde la gestión libertaria, aunque dichas actualizaciones no son en diálogo con la familia.

Al ser consultado al respecto, Fabián Grillo no quiso contestar. “No le voy a contestar. No quiero ser agresivo. Que digan lo que quieran”, señaló, y agregó: “Ya no merece la pena ni hablar de ello”.

LA NACION