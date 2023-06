Iván De Pineda y Luz Barrantes: se conocieron a los 12 años, fueron amigos y después novios, ahora disfrutan de su amor sin rótulos

escuchar

Empezó a trabajar con apenas 16 años y pronto se convirtió en uno de los modelos más cotizados y requeridos por prestigiosas marcas internacionales. Trabajó en ciudades referentes de la moda como Nueva York, París, Milán y Londres. Fue notero, actor y desde hace varios años se luce como conductor. Pero poco y nada se sabe de la vida privada de Iván De Pineda. Cuando se le pregunta sobre su novia cuenta simplemente que está en pareja con Luz Barrantes. Y, discreto, la resume en dos palabras: “Es una genia”.

Novios eternos

Iván de Pineda y Luz Barrantes se conocen desde que tenían 12 años

Pineda y Barrantes se conocieron cuando ambos tenían 12 años . Eran compañeros de colegio y tenían el mismo grupo de amigos. Ella es la hermana menor de Martín Barrantes, expolista y quien fue el primer marido de Pampita Ardohain. Durante muchos años fueron amigos hasta que esa relación se transformó y tuvieron que ponerle un nombre a lo que les sucedía: amor. Están juntos desde 2000 y conviven desde 2016 .

Las pocas veces que De Pineda habló de su relación se refirió a la admiración que siente por su novia porque supo entender su trabajo y apoyarlo en los muchos viajes que hizo desde su adolescencia. Y es que él ha viajado mucho: primero por su trabajo como modelo y luego como conductor, por varias temporadas, del programa Resto del mundo. “No es solo un trabajo sino que me permite seguir aprendiendo, seguir conociendo, poder compartirlo y contar nuevas historias”, señaló durante una entrevista radiofónica.

Justamente en uno de los tantos viajes, cuando él estaba viviendo por unos meses en Nueva York, fue que le pusieron un nombre a la relación y decidieron ir por más.

¿Y los confites para cuándo?

Iván de Pineda reveló cuándo se va a casar

Durante años la relación funcionó muy bien con la modalidad de pareja con cama afuera, pero en un momento empezó a hacerles ruido: ya necesitaban otra cosa. En 2016 se fueron a vivir juntos. Alguna vez pensaron en casarse, pero desistieron por una razón muy particular que el conductor contó hace algunos años: “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas... Había que pagar un montón de plata”, dijo entre risas y luego, poniéndose más serio agregó: “El compromiso ya está asumido y cada una de las decisiones son importantes para nosotros. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero para nosotros está buenísima”.

Y luego aseguró: “Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué elegimos y cuál es el camino. Está buenísima la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado”. Finalmente, en Pasapalabra, el programa que conduce desde hace algunos años en Telefe, reveló: “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”.

De Pineda también habló del tema con Flor Peña cuando ella estaba al frente de Flor de equipo y quiso saber más sobre la “especial relación” que Iván tenía con su novia. “¿Es verdad que no quisiste casarte porque la fiesta te iba a salir mucha plata?”, preguntó la actriz. Y él respondió: “Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento que son un montón y también tengo muchos amigos. Estamos pensando en festejar por los años que pasaron y no por los que se vienen, que nunca sabés”.

En tanto, en otra oportunidad, detalló: “No me casé todavía. Hace casi 23 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi existencia. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo haber encontrado a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”.

Iván y la paternidad

Iván de Pineda aseguró que después de tantos años de vivir de acá para allá, la pandemia le permitió estar más tiempo junto a su novia Virtual Press

Sobre la posibilidad de ser padres, alguna vez contó que “la paternidad siempre es un tema pendiente”. Y sumó: “Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre. Con Luz dejamos que las cosas se acomoden, sin forzar situaciones”.

En tanto, hace unos años dijo en La Once Diez: “Casarse y tener hijos son prioridades y parte de las cosas de la vida que todavía están por venir. Me imagino y lo veo porque estoy rodeado de casos, que elegirse y poner una firma es un pasito más. Y después, tener chicos, sería espectacular. Ya me va a tocar”.