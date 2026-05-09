Nuevo parte médico de Máximo Kirchner tras su cirugía: cómo evoluciona su salud

Este sábado, el entorno del dirigente de La Cámpora Máximo Kirchner dio a conocer un nuevo parte médico tras la cirugía a la que fue sometido en el Hospital Italiano de La Plata por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno poco frecuente. El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner fue dado de alta este sábado por la mañana, según supo LA NACION.

“En el día de la fecha [por el 9 de mayo] y con buena evolución posoperatoria de parotídeo bilateral, se otorga el alta a Máximo Carlos Kirchner. Seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”, dice el breve parte médico firmado por el director general Roberto Martínez.

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