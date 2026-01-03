El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El ataque de Estados Unidos a Venezuela, que derivó en la posterior extracción de Nicolás Maduro y la primera dama Celia Flores, suscitó todo tipo de reacciones dentro del arco político. En el ámbito local, el oficialismo celebró el operativo, mientras que parte de la oposición repudió la misión norteamericana. Estas diferencias se vieron plasmadas en un reciente cruce que protagonizaron por redes sociales el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la senadora de LLA Patricia Bullrich. “Dios qué tibio”, se quejó la exministra de Seguridad sobre la postura de quien fue su contrincante dentro de Pro en las PASO de 2023.

El duro mensaje de Bullrich contra Rodríguez Larreta se da luego de que el exjefe de gobierno porteño planteara objeciones desde su cuenta de X a la acción militar de Estados Unidos en el país sudamericano.

Dios, que tibio.



¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio? https://t.co/EtvSaUCWTQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026

“Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes. Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más”, comenzó Rodríguez Larreta, en alusión al operativo norteamericano llevado adelante esta madrugada en Caracas.

“Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso. Aún frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos”, alertó luego.

Y tras ello reclamó: “La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”.

Entonces, la exministra de Seguridad respondió al jefe porteño a quien no solo tildó de “tibio” sino que lo acusó de “coincidir” con el kirchnerismo.

Rodríguez Larreta no se quedó atrás y recogió el guante. Le respondió a Bullrich con una sugestiva foto, a modo de chicana, con la que le recordó su paso por la Juventud Peronista en los años setenta. “Quizá vos me lo podés explicar mejor, Pato”, replicó con ironía el legislador porteño. No es la primera vez que ambos dirigentes exponen sus diferencias en las redes sociales luego que su relación se terminara de erosionar con las PASO de 2023.

Quizás vos me lo podes explicar mejor, Pato. pic.twitter.com/HxJLkX6KnJ — Larreta (@horaciorlarreta) January 3, 2026

El cruce tiene lugar en medio de las derivaciones políticas tras la derrota de Pro en las elecciones de 2023. Si bien Patricia Bullrich se impuso en las PASO de aquel año -en las que se enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta-, después quedó fuera del balotaje. La dirigente, no obstante, se alineó con Javier Milei y se unió a su gabinete. En tanto, Larreta tomó distancia del partido de Pro y compitió en las últimas elecciones locales desde un espacio independiente.

Reacciones

Patricia Bullrich fue una de las primeras figuras del Gobierno que se expresó en favor de la misión norteamericana. “La Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”, celebró la senadora de LLA en X.

En cambio, desde el PJ, que preside la expresidenta Cristina Kirchner, condenaron los bombardeos en Venezuela, en los que presuntamente habrían muerto civiles. “Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, dice el comunicado.

Bajo una línea similar se expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente. Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, sostuvo.

Y agregó: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

El mensaje de Kicillof también se transformó en blanco de críticas por parte del oficialismo, sobre todo de la propia Bullrich que apuntó en duros términos contra el bonaerense.

“Che Kicillof,es fácil ser pro dictaduras y defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanoscuando se vive cómodo en un país libre y democrático. Acá elegimos otra cosa: libertad, orden, ley y defensa de los derechos de todos. Con las dictaduras no hay matices. Nunca”, arremetió.