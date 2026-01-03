Las reacciones del arco político argentino al ataque de Estados Unidos a Venezuela

Luego del ataque de Estados Unidos en distintos puntos de Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, distintos actores del arco político reaccionaron al operativo liderado por el mandatario republicano, Donald Trump.

El presidente Javier Milei a primera hora de la mañana emitió un escueto mensaje en su cuenta de X. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, expresó el mandatario libertario. Poco después, en diálogo con LN+, aseguró que la salida del chavista del país caribeño es “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

“Maduro es un usurpador del poder, él venía trampeando [sic] las elecciones, la última fue una derrota muy fuerte pero él quiso quedarse aferrado al poder. Esta es la caída de un dictador. Y más fuerte todavía es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación: porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con Podemos en España, que causó interferencias electorales en la Argentina, Colombia, México, Bolivia, que tiene vínculos con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con las disidencias de las FARC, que lavó dinero, que tiene un rol similar al que tenía Cuba en los 70, importando comunismo y terrorismo”, denunció el Presidente y sumó: “Es una excelente noticia para el mundo libre”.

Luego reaccionó la exministra de Seguridad y senadora, Patricia Bullrich, que señaló que “Venezuela será libre”. Minutos más tarde, publicó el siguiente mensaje: “La Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con Milei está rota, indicó que hoy “renace la esperanza en Venezuela” y sumó: “De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en Venezuela unida, con justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados”.

En tanto, el expresidente Mauricio Macri también se expresó en redes sociales. En los años de su mandato (2015-2018) a la Argentina ingresaron miles de venezolanos debido a la fuerte crisis económica que atravesaba el país sudamericano. “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice [por el kirchnerismo]. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura", escribió el líder de Pro.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, también se expresó al respecto. “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”, indicó en sus redes sociales junto con el comunicado de Pro.

En contraste, el Partido Justicialista, que preside la expresidenta Cristina Kirchner, condenó los bombardeos en Venezuela, en los que presuntamente habrían muerto civiles. “Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, dice el comunicado.