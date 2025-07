El fuerte cruce entre un senador radical y Esteban Trebucq por el aumento de las jubilaciones: “No sabe lo que acaba de votar”

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, mantuvo un fuerte cruce televisivo con el periodista Esteban Trebucq en LN+ en torno al aumento de las jubilaciones que la Cámara de Senadores aprobó a pesar de la negativa del Gobierno.

El tenso momento se vivió luego de que se levantara la sesión el jueves por la noche, tras la victoria de la oposición que consiguió el quorum necesario para aprobar todos los proyectos que se trataron durante la maratónica sesión de ocho horas. Entre ellos, el mencionado aumento de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la media sanción para el proyecto de los gobernadores que solicitaban nuevos recursos para las provincias.

El cruce entre el senador Pablo Blanco y el periodista Esteban Trebucq

Desde los pasillos del Congreso, Blanco fue consultado sobre el veto que el presidente Javier Milei había adelantado que daría para las leyes aprobadas por ambas cámaras. "Está en su derecho. La Constitución le da el derecho de vetar, pero a su vez le da al Congreso la facultad de insistir con el veto”, consideró el senador, que negó las versiones sobre un intento de desestabilización al Ejecutivo: “No es un golpe institucional”.

Desde los estudios de LN+, se le consultó de dónde saldría el dinero destinado para la recomposición de las jubilaciones del 7,2% más un bono de $40.000. “Del presupuesto reconducido, de la misma manera y partidas que sacan para los gastos discrecionales desde el gabinete”, respondió Blanco. “Es responsabilidad del Gobierno, que lleva un año y medio de funcionamiento y no ha tenido la delicadeza de tratar un presupuesto, así que se hagan cargo de sus errores”, achacó.

Fue entonces que, tras profundizar en ese tema, contestó: “Me gustaría que muchos colegas suyos, antes de criticar alegremente, tuvieran el trabajo de por lo menos asesorarse, antes de decir cosas que no son ciertas”.

En ese momento, Trebucq le preguntó: “¿Cuánto es el global de aumento a los jubilados?“. Blanco desvió las respuesta y explicó: ”El 2,2% que dice el ministro de Economía, que alegre de cuerpo dijo que el promedio de las jubilaciones es $900.000, no es el 2,2. Que saque las cuentas como corresponde".

“Le hice otra pregunta, el aumento que es justo para los jubilados, ¿cuánto es?“, insistió el periodista de LN+. ”Es el 7,2% y 40 mil pesos del bono“, retrucó el senador de la UCR. “Eso ya lo sé. Si usted no lo sabe, lo acaba de votar”, retrucó Trebucq.

“Si yo tuviera el presupuesto le podría decir cuánto es el monto. Le digo con todo respeto. No me quiera chicanear, porque a esta altura estoy muy cansado y no tengo ganas…“, se defendió Blanco. ”No es chicana, es una pregunta. Nos pide que estemos informados. Usted dice que no sabemos. Le pido que me diga cuánta plata es", volvió a insistir el periodista.

“Es el 0,2% del PBI”, enfatizó el senador de 72 años. “Cuánto es”, le insistieron desde el estudio televisivo. “Calcule”, soltó Blanco. “Senador, no sabe lo que acaba de votar”, le criticó Trebucq. “A mí no me falte el respeto. Es el 0,2%...”, siguió el fueguino. “Cuantitativamente, senador”. “Yo hablo de lo que yo quiero”, respondió.

“El monto global no lo conoce, diga ‘no conozco el monto’“, planteó Trebucq”. “Lo sigo a sus programas todos los días, y manejan números que no se condicen con la realidad”, disparó Blanco y el periodista cerró: “Por eso se lo preguntamos, y no sabe responderlo”.