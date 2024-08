El gesto de Javier Milei con un veterano de Malvinas a quien le habían robado la medalla de combatiente

Escuchar

El presidente Javier Milei le entregó este martes por la tarde la Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas al veterano Alejandro Diego, la cual le había sido robada en un acto delictivo y que originalmente, había sido otorgada por Carlos Saúl Menem, cuando era jefe de Estado. El mandatario nacional lo recibió en la Casa Rosada junto a familiares del veterano y saludaron desde el balcón hacia la Plaza de Mayo.

A través de un video publicado en las cuentas oficiales de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo dio a conocer la entrega de la medalla en medio de una feroz interna que sacude a la administración de La Libertad Avanza entre Milei y su entorno, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a lo largo de su trayectoria pública y privada se mostró levantando la bandera de la defensa de los veteranos de Malvinas y las fuerzas militares.

El presidente Javier Milei entregó una medalla a un excombatiente de Malvinas que había perdido la suya Presidencia

Las imágenes del video que se difundió por X muestran que, al ingresar a un despacho de la Casa Rosada, los familiares del excombatiente lo estaban esperando para sorprenderlo y acompañarlo en la sorpresa que el mandatario le tenía preparada. “Tomá, vuelve a vos”, le dijo Milei a Diego, quien no pudo contener la emoción y el llanto por lo que significa ese reconocimiento en su historia de vida.

“Te la habían robado, pero también la buscaron y la encontraron. Y correspondía que te la entregara el Presidente”, expresó. En ese marco, una ausencia acaparó la atención en medio de versiones que afirman tensión en el Ejecutivo: la de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien es hija de un militar.

El Presidente Javier Milei sorprendió al veterano Alejandro Diego al entregarle nuevamente la Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas, después de que le fuera robada en un acto delictivo la originalmente otorgada por el Presidente Carlos Menem. pic.twitter.com/SC3erwObez — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 20, 2024

La historia de la Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas

Alejandro Diego nació el 1 de febrero de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Con 20 años, fue requerido para enrolarse en el Ejército que iría a la guerra con Inglaterra en Malvinas. Fue el martes 13 de abril de 1982 que desembarcó en el archipiélago en el Puerto Stanley siendo parte de la tripulación del ARA Bahía Buen Suceso.

Tras recuperar la insignia, Alejandro contó en primera persona qué fue lo que ocurrió con su Medalla de Combatiente de la Guerra de Malvinas: “La historia es que yo soy veterano de guerra y me dieron varias medallas, entre ellas la del Congreso, que es ésta”, comenzó diciendo, al tiempo que señalaba la medalla restituida por el Gobierno de Javier Milei.

La medalla del excombatiente de Malvinas Presidencia

Y explicó cómo fue que extravió el objeto de gran valor: “En un secuestro virtual, las perdí todas (las medallas). Entonces le dije a mi señora ‘Perdí la condición de veterano porque a los desfiles no voy con medallas. Todos saben que soy veterano, pero no tenía esta medalla que me distingue’”.

Finalmente, entre lágrimas, el excombatiente reveló cómo fue posible que el Presidente le restituyera su medalla: “Y un amigo de México, Juan Ignacio Ocampo, compró una medalla, y junto con mi señora arreglaron para que Javier Milei me la entregara. Así que la vuelvo a tener, a lucir la medalla otorgada por el Presidente”.

El presidente Javier Milei le colocó la medalla al excombatiente en la solapa izquierda de su saco Presidencia

Victoria Villarruel afirmó que no fue invitada al acto oficial de las Fuerzas Armadas

La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco pasó desapercibida en el final de la semana pasada cuando no asistió al acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que se realizó en el Ministerio de Defensa y fue encabezado por el Presidente Javier Milei.

“Le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las Fuerzas Armadas, pero la Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron. Por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, explicaron a LA NACION fuentes cercanas de la vicepresidenta.

Junto al Presidente -en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- estuvieron presentes el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otros.

Los jefes del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti; de la Armada, vicealmirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Fernando Luis Mengo, entre otros oficiales superiores, recibieron el sable de manos del jefe de Estado, una distinción simbólica de sus ascensos.

LA NACION