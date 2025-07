El gobernador de Neuquén viajó a Estados Unidos en busca de inversiones para Vaca Muerta

WASHINGTON.- El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, completó este miércoles una gira de tres días por Estados Unidos en la que buscó inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta y mantuvo reuniones con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, organismos internacionales, inversores privados y empresas del sector energético.

En diálogo con LA NACION antes de regresar a la Argentina, el gobernador se mostró optimista con la llegada de inversiones para Vaca Muerta. “Tiene potencialidad por la seguridad energética que aporta, con seguridad jurídica y en una zona libre de conflictos”, dijo Figueroa, que destacó la “buena relación” entre la Argentina y Estados Unidos.

“En particular nuestro nuestro interés respecto a Vaca Muerta es poder interesar a las empresas que tienen el know how que desarrollaron Permian, para que puedan salir de Estados Unidos las empresas de servicio y las operadoras más chicas, y nosotros recibirlos con la experiencia que se tiene de Vaca Muerta y hacer entre las empresas norteamericanas y las neuquinas una posibilidad de desarrollo de la cuenca", añadió Figueroa.

Rolando Figueroa fue recibido por Thomas Lersten, funcionario superior de la Subsecretaría de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de la administración Trump.

El gobernador fue recibido por Thomas Lersten, funcionario superior de la Subsecretaría de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de la administración Trump, con quien analizó la flexibilización cambiaria y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La provincia patagónica informó que se avanzó en las gestiones con el Banco Mundial (BM) para acceder a 150 millones de dólares de financiamiento que serán destinados a obras viales. Durante la gira, Figueroa también se reunió con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, en un encuentro en la embajada argentina en Washington, el gobernador prometió ante inversores que Neuquén “puede proveer energía al Cono Sur”, y destacó el potencial energético de la provincia.

La mesa sobre oportunidades de inversiones en el sector energético de la provincia fue una actividad organizada por el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Participaron empresas e inversores del sector, agencias del gobierno federal, estudios jurídicos, consultoras y especialistas.

Figueroa destacó que, a partir de Vaca Muerta, la provincia -como propietaria de los recursos- puede “ofrecerle al mundo el consumo de la Argentina y Chile juntos multiplicado por seis por los próximos 30 años”.

“El aumento de reservas nos ha llevado a cambiar el paradigma en el país”, agregó. “Además de ir hacia el proceso de sustitución de importaciones, comenzamos a exportar gas y petróleo al resto de América Latina y a utilizar la infraestructura existente”, dijo Figueroa.

Su viaje coincidió con la difusión de un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) que consideró que la Argentina -gracias a la extracción no convencional en Vaca Muerta- integrará el grupo de cinco países que compensará el aumento de la demanda mundial de petróleo en los próximos años. Los otros cuatro países del denominado Quinteto de las Américas son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana.

De todos los encuentros de Figueroa en Estados Unidos también participaron el jefe de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset, y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele.

También hubo reuniones en Nueva York con fondos de inversión, bancos, empresas petroleras y estudios jurídicos interesados en invertir en Neuquén, como A&O Shearman y Abu Dhabi Investment.

Al ser consultado por LA NACION sobre el fallo de la jueza Loretta Preska sobre la expropiación de YPF, Figueroa señaló que si bien “no es un tema que le corresponda a un gobierno subnacional opinar al respecto, sí creemos que el Gobierno nacional está trabajando en este tema”, en referencia a la apelación presentada en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, luego de que la magistrada ordenara a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la empresa.

“Nosotros en particular tenemos una muy buena línea de trabajo con YPF, que está desarrollando un muy buen programa de desarrollo de Vaca Muerta. Es un actor importante”, concluyó el neuquino.