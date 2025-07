El análisis de The New York Times sobre la pelea de Milei con Mengolini y la “guerra contra los medios”

El prestigioso diario estadounidense The New York Times publicó este miércoles un artículo sobre la “guerra de [Javier] Milei contra los medios” de comunicación, un frecuente blanco del Presidente ante las críticas. En particular, el medio hizo alusión a la violenta campaña de cuentas libertarias contra la periodista Julia Mengolini que -marcó- está “impulsada por la inteligencia artificial”.

“Un video de desprestigio generado con inteligencia artificial en el que se acusa falsamente a una periodista argentina de incesto ha circulado extensamente por internet, y el Presidente se burló de la víctima", introdujo el medio neoyorquino en el artículo titulado ‘La guerra de Milei contra los medios de Argentina se evidencia en una campaña impulsada con IA’.

Y es que el fin de semana pasado, Milei publicó y reposteó una catarata de mensajes en contra de la conductora de radio que es crítica de la administración libertaria. Tras ello, en su programa, Mengolini se quebró por las acusaciones y anunció que denunciará al mandatario.

“Milei publicó y republicó con avidez mientras sus seguidores hacían comentarios burlones de Mengolini por el video falso, que pretendía mostrarla teniendo relaciones sexuales con su hermano”, continuó The New York Times.

Asimismo, indicó que este episodio es uno de los “más extremos de la escalada de ataques contra periodistas por parte del Presidente de tendencia de derecha y sus aliados” y que peligra la libertad de prensa, profesión frecuentemente atacada por el libertario. Además agregó: “Los expertos afirman que la retórica de Milei, a menudo salpicada de insultos misóginos, insinuaciones de contenido sexual y desinformación, está erosionando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia que se desborde al mundo real”.

Luego mencionó el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, donde incluye a 90% de los profesionales que él considera “ensobrados”, “mandriles” y “basuras”, similar al discurso partidario de su par estadounidense, Donald Trump, quien también ataca a los medios.

DECIME QUE SOS PARTE DEL PERIODISMO BASURA SIN DECIRLO.

Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la justicia...

Fin.



PD: PN°10(E) https://t.co/yb3nNwV3ti — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2025

“Aunque Milei nunca llegó a compartir el video generado con IA, dejó claro que consideraba la campaña contra Mengolini una represalia justificada”, continuó el periódico estadounidense, que también destacó que la periodista hace dos años sugirió que el Presidente “estaba enamorado de su hermana [Karina]” aunque después remarcó que la conductora “aclaró posteriormente que nunca dijo que mantuvieran relaciones sexuales”.

El fin de semana, en referencia al tema y tras anunciar que iba a denunciarlo, el líder de La Libertad Avanza escribió en su cuenta de X: “Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la Justicia”.

“Umbrales de tolerancia muy bajos”

“Mengolini no es la única en esta situación. Varias periodistas de alto nivel también han sido blanco de la hostilidad de Milei y sus aliados recientemente”, publicó The New York Times en otro tramo de la nota, escrita por Daniel Politi y Natalie Alcoba desde Buenos Aires.

“Milei tiene unos umbrales de tolerancia muy bajos. La más mínima crítica a él lo pone loco”, detalló el artículo sobre los propios dichos de Mengolini en una entrevista.

Julia Mengolini. Instagram @juliamengo

En tanto, indicó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, no respondió a una consulta para hablar del tema.

Tras eso, citó una frase de Milei en una entrevista en la que se refirió al tema: “¿En dónde dice que yo no puedo contestarle a un periodista cuando miente?.

Incluso explicó que los ataques se profundizaron también contra la periodista María O’Donnell, quien en uno de sus programas le dedicó una editorial crítica a Milei y luego ella “recibió mensajes insultantes”.

María O'Donnell Instagram

“Milei amplificó las injurias al republicarlas y llamar ‘mandrila’ a O’Donnell, en referencia a un primate africano conocido por su trasero rojo. Es un insulto con carga sexual que ha utilizado reiteradamente para insinuar la humillación violenta de quien lo critica a él o a su gobierno. La inclinación de Milei a proferir insultos fue uno de los factores que contribuyó a su llegada a la presidencia en 2023, después de ganar muchos seguidores como combativo comentarista de televisión que atraía al público al culpar a la clase política argentina de años de mala gestión económica”, analizó el medio neoyorquino.

Y sumó: “Las bases de Milei siguen aplaudiendo el estilo irreverente que lo llevó a la presidencia. Pero algunos analistas afirman que el mandatario y sus aliados parecen estar intensificando su campaña contra los medios de comunicación y volviéndose más beligerantes”.

La nota citó declaraciones radiales de la periodista en la radio Urbana Play. “Antes había una idea de ojo por ojo, vos venís por mí y yo voy por vos. Ahora, promueve el odio, el insulto y la descalificación per se. Lo que quiero decir es que hay un giro que es muchísimo más agresivo”, consideró O’Donnell.

The New York Times insistió en que los ataques a los medios, si bien comenzaron al inicio de su mandato, se volvieron más violentos y frecuentes en abril, cuando Milei hizo uso por primera vez del slogan “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, hoy abreviado como NOLSALP.

“Se parece mucho al mantra ‘no odias lo suficiente a los medios de comunicación’, popular entre los partidarios de Trump, y al lema ‘no odias lo suficiente a los medios de comunicación tradicionales’, citado por [el empresario] Elon Musk”, comparó el diario.

Javier Milei.

“Milei utilizó la frase por primera vez poco después de que su gobierno lograra un esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por valor de US$20.000 millones. Entonces, la administración introdujo cambios a las normas que rigen la moneda local y extranjera, lo que llevó a algunos economistas a plantear dudas sobre la gestión de la economía por parte de su gobierno. Esto, a su vez, provocó la indignación de Milei”, sostuvo el artículo.

Lucas Romero, analista político y consultor, le dijo a The New York Times sobre la reciente postura de Milei “Lo que hubo es una suerte de escalada producto de una actitud de revancha: ‘me cuestionaron, me hostigaron, me pusieron en duda, ahora me siento fortalecido para salir a enfrentarlos’”.

Por su parte, el exministro de Justicia y exjuez Ricardo Gil Lavedra consideró en diálogo con el medio que los ataques contra los periodistas son “un ataque a la libertad de expresión, porque es una forma de censura indirecta, porque tiende, obviamente, a inhibir la expresión”.

“Lo que nos preocupa hoy, más que todo, es la incitación al odio”, dijo en tanto Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y añadió que esta podría desembocar en violencia “más allá del ámbito online”.