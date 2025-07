Habló Paula Penacca, una de las diputadas kirchneristas que increpó a Espert en el Congreso: “Se defiende como un cobarde”

Tras el fuerte cruce que mantuvo con el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, la diputada de Unión por la Patria (UP) Paula Penacca habló sobre lo ocurrido este miércoles en el Congreso, defendió su accionar y el de su colega Florencia Carignano y apuntó contra el oficialismo. “Esta discusión es producto de una agresión y una violencia continua que hace el Gobierno contra periodistas, políticos y militantes. Cuando se generan esos niveles de violencia hay discusiones que suben de tono", marcó.

En diálogo con Futurock, la legisladora nacional por la ciudad de Buenos Aires apuntó contra el líder de la Comisión de Presupuesto por “no querer trabajar” y por “repartir improperios y amenazas dentro del recinto y de los estudios de televisión”. “No hay manera de que un sector no reaccione si vos te la pasás agrediendo. El diputado Espert ataca como un macho pero se defiende como un cobarde: se esconde en la Justicia, en la ministra pistolera de [Javier] Milei (por Patricia Bullrich) y en el mismo Gobierno", acusó.

En esta misma línea, apuntó contra el sistema judicial en la Argentina y se refirió a la detención de cinco personas por la agresión a la casa de Espert que tuvo lugar hace pocos días: “Terminaron cinco militantes presos en la manos de la mafia judicial, de la jueza [Sandra] Arroyo Salgado. Fue una detención irregular, ahora mantienen incomunicadas a cuatro personas. La Justicia Federal está corrompida, es la misma que condena a Cristina. Ese es el marco en donde ocurren los debates judiciales en la Argentina”.

El conflicto de este miércoles en el Congreso comenzó cuando Cecilia Moreau acusó a Espert de “cagón”. Minutos antes, había asegurado que el oficialismo se había metido “la Constitución en el culo” por la condena a Cristina Kirchner, entre otros motivos. Ahí fue cuando las dos legisladoras se acercaron a increpar al libertario por no querer tratar los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside. Tras el escándalo, se levantó la sesión porque se terminó el quorum.

“Estamos hace bastante tiempo con el Congreso limitado en funciones. Espert está sentado arriba de la sesión de Presupuesto, no la abre. Hubo una discusión que subió de tono, como suele pasar. Ese es el lugar para discutir“, consideró Penacca y añadió: ”Lo que se produjo es un debate político acalorado que hizo que muchos diputados no estén en sus bancas. Cuando la sesión continuó sin los diputados que habíamos sido parte de esa discusión sentados, se perdió el quórum. Es de una malicia inusitada decir que había un acuerdo previo para que la sesión se caiga“.

Y consignó: “La sesión no hubiese existido si no hubiese responsabilidad política de nuestro bloque. ¿En qué cabeza cabe pensar que hay un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición si lo que se votó fueron dos cosas en las que el Gobierno no está de acuerdo?“.

El bloque de UP buscaba emplazar al oficialismo a que abra las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación para tratar el proyecto que declara la emergencia en la salud pediátrica y el financiamiento de las universidades, algo que finalmente lograron.

“La sesión se cae porque hay un debate y eso sucede en donde tiene que suceder, el Congreso. Acá esta en peligro el Estado de derecho. El gobierno de Milei lo que hace es perseguir a quienes piensan distinto -como es el caso de las cuatro personas detenidas- y lo hace porque están manifestándose en contra de decisiones del Gobierno. Esta proscripta la principal líder de la oposición y ese es un debate que hay que dar en el Congreso también", dijo y cerró: “En el Congreso nosotros integramos el peronismo, damos ese debate. Si sube un poco de tono es lógico que suceda ahí dentro, no en los canales de televisión”.