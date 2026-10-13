El gobernador de Salta criticó al Gobierno por los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas

CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió fuerte en sus redes sociales a criticar los pliegos de la licitación de la ampliación del Belgrano Cargas ya que los ramales C14 y C15 fueron puestos como “optativos” para los oferentes. La concesión es por 50 años y la inversión ronda los US$1000 millones. Sáenz es uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

La salida del salteño con sus críticas se da en medio de semanas decisivas de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados por la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y el presupuesto 2027. En el Congreso, Sáenz cuenta con tres diputados y un senador que le responden.

Sáenz es de los mandatarios que mantiene una relación de apoyos y distanciamientos de Nación en función de las respuestas que logra a los temas puntuales que plantea para su provincia.

“No podemos permitir que esos ramales sean opcionales, tienen que ser obligatorios, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el norte argentino -planteó el mandatario-. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”.

En esa línea, Sáenz le hizo un pedido a todos los legisladores nacionales por Salta -tres senadores y siete diputados- y “a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojado de todo interés político y partidario”.

Recordó que, hace unos días, se reunió con las siete cámaras empresarias que integran la mesa productiva y empresarial de la provincia de Salta: “Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando esto hace un mes con todos los actores del Gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación”.

Señaló que les viene pidiendo que los ramales C 14 y C 15 tan importantes para la provincia de Salta, también sean incluidos como obras obligatorias. “Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos -agregó-. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos”.

Repasó que la logística hasta el puerto de Rosario “significa 30% más, y, en algunos casos, hasta el 40% más que en otros lugares del país. Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”.