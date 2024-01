escuchar

Convencido de que era necesario darle aval al dictamen que impulsó la Casa Rosada durante el tratamiento de la ley ómnibus, y de que los diputados que le respondan se escindan de Unión por la Patria (UP) y formen un nuevo bloque, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, defendió este jueves su apoyo al presidente Javier Milei en el Congreso. En el foco de las críticas por haber negociado con la Casa Rosada, dijo que lo hizo en nombre de los intereses de su provincia y aseguró no haber recibido ni presión ni aprietes de la gestión libertaria.

“No estamos condicionados, no estamos apretados por nadie, estamos obrando con total libertad”, sentenció desde la sede del gobierno de Tucumán, donde montó una conferencia de prensa para explicar por qué el diputado Agustín Fernández, de su riñón, firmó dictamen con La Libertad Avanza (LLA) y los espacios aliados cuando todavía integraba UP; y para detallar el motivo por el que luego se sumaron otras dos diputadas de su ala, Gladys Medina y Elia Fernández, y formaron el bloque Independencia.

Conferencia de prensa del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo Captura TV

“Debemos reconocer que lo que le hemos pedido al gobierno nacional nos lo otorgó. No quiere decir que somos gobierno nacional, que gobernamos con el gobierno nacional; simplemente defendemos los intereses de nuestra provincia. Y a un gobierno nacional que lleva tan poco tiempo creo que hay que darle la posibilidad de que pueda arrancar y aplicar lo que entienden que es sacar el país adelante”, se justificó el sucesor de Juan Manzur, el exgobernador con quien tiene una fuerte interna.

El tramo más álgido de su rueda de prensa, en tanto, fue cuando les respondió a quienes apuntaron contra él por haberse plegado a la estrategia del presidente Milei y sus laderos. “No estoy con aquellos que apuestan a poner palos en la rueda, a tirar el mantel, ‘o somos nosotros o no es nadie’. No, yo estoy por la positiva, por la construcción, por ayudar”, indicó Jaldo y adelantó que mantendrá esta tesitura: “Esta es una provincia que va a dialogar lo que haga falta para buscar lo mejor para los argentinos y los tucumanos. Somos un gobierno que escucha, dialoga y opina”.

En este caso, y según dijo, los idas y vueltas con Balcarce 50 (que entablaron tanto él en persona como sus funcionarios) se vincularon a que se restituyera la ley de azúcar y se bajaran a cero las retenciones para la citricultura, aunque todavía restan avances en el corte de bioetanol. Entonces explicó que como el Gobierno cumplió, sus diputados apoyaron.

Nuevo bloque Independencia

Después señaló que decidieron conformar el nuevo bloque tucumano para tener una “representación más directa” en la mesa de negociaciones y en la toma de decisión. “Tucumán va a tener un bloque propio que va a defender los intereses de la provincia. Fernández, el presidente del espacio, va a estar en Labor Parlamentaria, donde se sienta el presidente [de Diputados] Martín Menem antes de cada sesión. Vamos a estar donde se toman las decisiones. Esto nos llevó a formar este bloque”, se justificó a la vez que indicó, luego de que el titular de UP en la Cámara baja, Germán Martínez, deslizara una traición: “No es el primer bloque que sale de UP, hace meses diputados nacionales por Salta formaron también su bloque propio. Es decir, tampoco esto es invento de los tucumanos ”.

Tras ello Jaldo admitió que es una “decisión fuerte” haber roto con el kirchnerismo pero dijo que es “mucho más fuerte” la intención de defender los intereses de su provincia. “Durante mucho tiempo hubo problemas que no pudimos solucionar por no tener una participación directa”, marcó el mandatario que asumió en diciembre.

“A pesar de que por ahí uno con estas decisiones se somete a algunos cuestionamientos, mayoritariamente malintencionados, que tienen que ver más con la política que con lo institucional, es importante decir que a este gobierno de la provincia lo eligieron para gobernar para todos los tucumanos sin excepción”, señaló.

Seguro de que esta es la postura que debe mostrar su administración pese a los dardos que recibe, indicó: “Hay una decisión muy firme y vamos a seguir trabajando en lo institucional. No vamos a caer en chicanas políticas. Las cuestiones políticas las vamos a atender cuando se deba; hoy es el momento de unir a los argentinos y de trabajar juntos”.

