El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) adjudicó por 46.881,45 dólares (40.364.928 pesos al tipo de cambio oficial) a la firma Intelektron la compra de escáneres de huellas digitales y el reacondicionamiento del sistema de ingreso al edificio central del ente gubernamental y al anexo, ambos ubicados en el centro porteño, según fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. El monto, como lo establece la Resolución 72/2024, es sin contar el IVA. Si se tiene en cuenta el impuesto, la cifra asciende a los 55.123 dólares (47.460.904 pesos al tipo de cambio oficial).

El Enargas realizó la convocatoria con la nueva gestión. “El 28 de diciembre de 2023 se aprobó la convocatoria de la licitación pública”, detalló la resolución. Y luego el ente explicó por qué el precio está especificado en la divisa estadounidense: “Estos dispositivos tienen un fuerte componente de moneda extranjera, motivo por el cual se requiere que los oferentes presenten sus propuestas en dólares estadounidenses, favoreciendo de este modo la concurrencia”.

La institución, que es dirigida desde el pasado diciembre por Carlos Alberto Casares, que se encuentra bajo la órbita de la secretaría de Energía que lidera Eduardo Rodríguez Chirillo, justificó la decisión: “La presente solicitud se fundamenta en la necesidad urgente de actualizar los equipos actuales, los cuales superan los cinco años de antigüedad y presentan diversas problemáticas”.

“Entre las dificultades experimentadas se encuentran pérdidas de información durante cortes de energía eléctrica, errores en las registraciones diarias y problemas técnicos recurrentes, lo que impacta negativamente en la eficiencia del control horario diario”, subrayó el Enargas en el Boletín Oficial, donde se precisó que Intelektron fue la única empresa oferente.

El ente que dirige Casares, quien tuvo un paso como subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles en el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que “además de resolver las problemáticas mencionadas, la adquisición de los nuevos escáneres de huellas unidireccionales permitirá la incorporación de tecnologías avanzadas”.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo (izquierda) y Carlos Alberto Casares (derecha) durante la exposición que realizaron en el Congreso en el marco del debate de la ley ómnibus

En ese sentido, el Enargas precisó: “En particular, se busca la capacidad de realizar configuraciones remotas a través del protocolo TCP/IP y la posibilidad de alimentar eléctricamente los dispositivos mediante el mismo cable de conexión de red (Power over Ethernet - PoE). Estos avances tecnológicos no solo optimizarán la funcionalidad de los dispositivos, sino que también simplificarán la gestión y mantenimiento, contribuyendo significativamente a la eficiencia operativa de nuestro organismo”.

El Enargas aseguró que, conforme al procedimiento, efectuó consulta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conocer el estado de solvencia de la compañía Intelektron y la AFIP respondió que “se encuentra en situación regular”.

Luego, la institución que dirige Casares, quien fuera gerente de Tecpetrol, empresa energética del Grupo Techint, remarcó que las instituciones internas del Enargas concluyeron que “la oferta presentada por Intelektron cumple todos los requerimientos técnicos solicitados”.

