El Gobierno amplió la denuncia contra la AFA y “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos

El Gobierno amplió este jueves la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Claudio “Chiqui” Tapia en el fuero Penal Económico por retención indebida de tributos y elevó a $19 mil millones el monto investigado. El viernes había denunciado delitos por $7500 millones. Ahora se suman otros $11.000 millones.

El nuevo recurso fue ingresado mediante un escrito electrónico ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporado al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario. A través del documento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplía períodos, incorpora nuevos conceptos impositivos y previsionales y presenta un cuadro global sobre el delito.

Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.

En una primera instancia, ARCA había informado un monto cercano a los $7.500 millones, correspondiente a una parte de las retenciones y aportes detectados. Luego, en el último texto al que tuvo acceso LA NACION, el organismo precisó que las retenciones y contribuciones no ingresadas en determinados períodos ascendían a $11.759 millones, al considerar un alcance temporal más amplio y nuevos conceptos tributarios y previsionales

Finalmente, la ampliación incorpora un cuadro consolidado bajo el título “Monto total denunciado”, en el que la entidad al mando de Andrés Edgardo Vázquez expone la totalidad de la pretensión punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliación. De acuerdo con ese detalle, el monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos regímenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.

El presidente de la Asociación Argentina del Fútbol (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia Prensa Conmebol

ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles. Solicitó además al juzgado Penal Económico de Diego Amarante, donde recayó la causa, que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables del organismo y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.