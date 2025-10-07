Qué dice el comunicado del Gobierno sobre la extradición de “Fred” Machado a EE.UU.

El Gobierno anunció este martes que cumplirá con la extradición del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por la Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Machado aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert, quien el domingo se bajó de su candidatura a diputado bonaerense por LLA.

Desde la Oficina del Presidente confirmaron que instruyeron a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para que instrumenten de inmediato “los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”, aseguraron. Milei compartió el comunicado y agregó: “Tomar nota. Fin”.

