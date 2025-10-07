LA NACION

Qué dice el comunicado del Gobierno sobre la extradición de “Fred” Machado a EE.UU.

La Oficina del Presidente aseguró que instrumentaron a los organismos correspondientes para “los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” para cumplir con la “cooperación internacional”

Alfredo "Fred" Machado , el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert. Cumple una condena en prisión domiciliaria en Viedma desde 2021, a la espera de la extradición a Estados Unidos si es que la justicia argentina la autoriza
El Gobierno anunció este martes que cumplirá con la extradición del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por la Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Machado aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert, quien el domingo se bajó de su candidatura a diputado bonaerense por LLA.

Desde la Oficina del Presidente confirmaron que instruyeron a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para que instrumenten de inmediato “los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”, aseguraron. Milei compartió el comunicado y agregó: “Tomar nota. Fin”.

Noticia en desarrollo

