Yuyito González fue a apoyar a Javier Milei al Movistar Arena y habló sobre la posibilidad de una reconciliación

Este lunes por la noche, en el show que Javier Milei ofreció en el Movistar Arena, una presencia llamó la atención: Amalia “Yuyito” González apareció de nuevo muy cerca de la figura del presidente. Seis meses después de la separación, la exvedette y conductora no dudó en aceptar la invitación de su ex. Después del evento, habló de su retorno al círculo libertario, contó cómo vivió el espectáculo y no descartó una reconciliación.

Milei arrancó su acto musical, previo a la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, con la canción de Charly García “Demoliendo hoteles”. Luego interpretó “Rock del gato”, de los Ratones Paranoicos; “Blues del equipaje”, de La Mississipi; “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, en la versión de Ataque 77; “Dame Fuego”, de Sandro y “Libre”, de Nino Bravo. Desde el lugar que le asignaron, Yuyito siguió cada paso del mandatario.

Milei en su show en el Movistar Arena Natacha Pisarenko - AP

“Fui como invitada a la presentación del libro de Milei”, confirmó la conductora en una nota que le concedió al movilero del programa de eltrece, Puro Show. “Estuvo lleno, repleto el Movistar. Exultante. La verdad es que la gente es muy fan”, relató sobre lo que pudo ver a su alrededor anoche en el estadio porteño. “Estuvo muy bueno, yo me sentí muy cómoda”, sumó en referencia a su vuelta a las filas libertarias.

Cuando le preguntaron por su vínculo con Milei, Yuyito aclaró que la relación de pareja terminó pero no el cariño. “Tenemos muy buena relación. Perfecta. Si no, imaginate que no hubiera estado ahí ayer”, subrayó. También resaltó que se reencontró con mucha gente con la que se trató durante un año -el tiempo que duró el amor- y tildó de “impecable” la puesta en escena.

“¿Pudiste pasar a saludarlo? ¿Charlaron?”, quiso saber el notero. “No, porque todo fue vertiginoso. Fue tremendo, había una energía increíble. Me reencontré con un montón de personas con las que me traté un año de mi vida casi a diario. Fue muy lindo y muy emotivo. La verdad, fue hermoso. Y después al final yo me fui. Eran las once y media de la noche”, explicó. También aseguró que había mucha gente. “No daba”, concluyó.

Luego de revelar que el público la trató muy bien y que muchos le pidieron fotos, confirmó que la invitación provino del propio presidente. “Nosotros, entre todas nuestras conversaciones de días previos ya habíamos quedado que sí, que iba”, dijo. “¿Habrá reconciliación? ¿Volverá el amor?”, preguntó entonces el periodista. “Mi vida afectiva, laboral y todo no la puedo separar de mi vida espiritual. Lo que Dios ponga en mi vida sé que va a ser lo mejor. Sí o sí tienen que ser los mejores años de mi vida, así que vamos por eso”, respondió y dejó más dudas que certezas.

Un vínculo que nunca se rompió

Mirtha aprovechó la presencia de Yuyito para preguntarle por el fin de su relación con Javier Milei StoryLab

El 20 de septiembre pasado, sentada a la mesa de Mirtha Legrand, Yuyito González ya había dado algunas pistas sobre su relación cercana con Javier Milei. Después de un tiempo sin hablar, la exvedette confesó que volvieron a tener contacto. “Yo dije algo en mi programa o publiqué algo o algo pasó y ahí recibí un mensaje. Ahí retomamos. No el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor. Tampoco hubo pase de facturas. Para nada. Y ahora tenemos una relación esporádica”, explicó. “A mi lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación, es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes en cuanto a broncas”, sumó.

“¿Y por qué se cortó?”, reaccionó Mirtha en ese momento. “Fueron más que nada cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles, ni Javier ni yo. Ninguno de los dos. Esta es mi lectura, perdón Javi. No tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja, entonces cuando pasó algo que a mí no me cerró, reaccioné. Soy brava, Mirtha”, aceptó. “Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí. Y si veo que de alguna manera pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

Cuando Amalia "Yuyito" González y Javier Milei eran pareja Instagram/@yuyitogonzalezok

La relación entre Yuyito González y Javier Milei fue breve pero generó bastante atención mediática. Comenzaron a salir en agosto de 2024 y la relación terminó en abril de 2025, por lo que duró menos de un año. Durante ese tiempo, Yuyito y Milei mantuvieron un vínculo sentimental que ella describió como “genuino y basado en sentimientos reales”. En varias entrevistas, ella mencionó que estaba enamorada y que lo que compartía públicamente en ese momento era auténtico. Sin embargo, tras la ruptura, la conductora reveló que la separación fue dolorosa y que no volvió a hablar con Milei ni con su círculo íntimo, incluida su hermana Karina Milei.