Jeffrey Epstein negoció la compra de un jet privado con Fred Machado, el financista de Espert

Los explosivos documentos desclasificados del financista condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein revelaron un nexo desconocido con el argentino Fred Machado, preso en Estados Unidos por narcotráfico y protagonista del escándalo que terminó con la candidatura del libertario José Luis Espert en las últimas elecciones legislativas.

Machado intentó venderle a Epstein un jet de la marca Gulfstream por más de 10 millones de dólares en 2015. Según los papeles desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado estuvo en conversaciones con los colaboradores del magnate neoyorkino que intentaban cumplirle el deseo de ampliar la flota de aviones de lujo con la que se movía por el mundo y llevaba invitados a sus fiestas oscuras en la isla privada que poseía en el Caribe.

LA NACION encontró las pruebas de ese vínculo entre los correos electrónicos de Epstein que se liberaron al público la semana pasada. Además, halló tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein. Se trata de los papeles legales de un préstamo de 800.000 dólares tomado por el empresario argentino en 2016 para la compra de un avión Hawker 800XP. El acreedor es un agente crediticio del estado de Florida y no está claro por qué esa documentación estaba en poder de Epstein.

El mail enviado a Jeffrey Epstein en el que le hablan de un avión que vende Fred Machado

Machado administraba un fondo multimillonario que intermediaba en la compra y venta de aviones en Estados Unidos para clientes de América Latina. En 2021 fue acusado en un juzgado de Texas de usar su estructura empresarial como tapadera para cometer fraudes y para blanquear dinero del narcotráfico. Su nombre cobró relevancia política en la Argentina porque fue financista de la campaña presidencial de Espert en 2019. El año pasado, durante la campaña legislativa, se descubrió que, pese a que lo negaba, el entonces diputado libertario Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta de Machado, que para entonces estaba detenido en la Patagonia a la espera de su extradición a Estados Unidos.

José Luis Espert y Fred Machado (de saco negro), en un imagen tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca

La conexión con el entorno de Epstein empezó a mediados de 2015. Epstein llevaba tiempo en la búsqueda de un Gulfstream y le había encargado la misión de conseguirlo a su piloto personal y a menudo testaferro en el registro de los aviones que compraba, Larry Visoski.

El 8 de junio de ese año Visoski le envía un correo a su jefe en el que le copia el mensaje del bróker aéreo Gary Anzalone, socio de Equus Global Aviation. Después de contarle las dificultades que tenía con uno de los modelos por los que pujaba, le escribe: “Creo que de todos modos podríamos tener una mejor oportunidad. La aeronave adjunta, número de serie 572, es una oportunidad fuera de mercado. Se está vendiendo como parte del patrimonio Thyssen‑Bornemisza, que ha vendido la aeronave a un tipo llamado Fred Machado, de Fort Lauderdale. Fred es un financista que fondea muchas aeronaves para Sudamérica a tasas de interés usurarias”.

Le explica que hay una ventaja única de operar con Machado: “He venido hablando con Fred sobre esto desde hace un tiempo, y está dispuesto a vender la aeronave con una ganancia acotada”.

El Gulfstream que Fred Machado intentó vender Jeffrey Epstein; es un avión del año 2000 Petr Simacek

El mensaje que recibe Epstein en el que le hablan de la oferta de Fred Machado

Epstein entra en un ida y vuelta de mensajes con Visoski. Le pregunta especificaciones técnicas, tipo de motor, dónde está el avión en ese momento y cuál sería el precio. El piloto le dice que el acuerdo sería por 12,5 millones de dólares si lo quiere con todas las revisiones completas, nuevas alfombras y tapizado además de paneles remodelados a su gusto. Y un millón menos sin los extras.

Un mail de Epstein en el que pregunta el precio del avión que le ofrece Fred Machado

En un adjunto, también desclasificado por el Departamento de Justicia, Epstein recibió un documento de 24 páginas fechado el 12 de junio de 2015 que la empresa Gulfstream preparó a nombre de Fred Machado con la ficha técnica completa del modelo GV572.

La portada de un documento de Gulfstream preparado para Fred Machado y que apareció en los archivos desclasificados de Epstein

La documentación disponible en la filtración de Epstein no proporciona datos sobre cómo siguió la operación. Pero otras bases de datos consultadas por LA NACION sugieren que finalmente la venta no se concretó. La contabilidad oficial del fondo de Machado, revelada en el juicio que se le siguió en Texas a una socia de él, refleja ingresos por 4 millones de dólares atribuidos a la venta del GV572 el 12 de enero de 2017. En paralelo, documentos del FBI incluidos en los archivos de Epstein muestran que el magnate siguió haciendo consultas por un Gulfstream durante otros dos años y finalmente le compró a Chevron en marzo de 2017 un modelo más moderno del que le proponía Machado.

Jeffrey Epstein, en uno de sus aviones particulares, junto a una joven -� - House Oversight Democrats�

Un documento del FBI que habla del Gulfstream 550 que Epstein le compró a Chevron en 2017

Epstein usaba los aviones para viajar por todo el mundo y para llevar celebridades a su isla privada del Caribe, donde organizaba encuentros sexuales con menores de edad. La nave más famosa de su flota era un Boeing 727 bautizado como “Lolita Express”, que pilotaba con exclusividad su leal Larry Visoski.

Lawrence Paul Visoski Jr., el piloto del financiero Jeffrey Epstein

El préstamo misterioso

A pesar del aparente fracaso de la venta del Gulfstream, existe otra operación de Machado vinculada al caso Epstein.

Tres contratos firmados por Machado en 2016 aparecen en los archivos de Epstein publicados la semana pasada.

La documentación corresponde a un préstamo de 800.000 dólares tomado por la empresa Pampa Aircraft Leasing LLC, propiedad de Machado, para la compra del avión Hawker 800XP, número de serie 258418.

El primero de los archivos es una garantía firmada el 18 de marzo de 2016, en la que Machado se compromete a responder con su patrimonio personal ante cualquier incumplimiento por parte de Pampa Aircraft Leasing LLC de los términos asumidos en el préstamo. El argentino asume condiciones leoninas: renuncia a casi todas las defensas y acepta que el acreedor pueda reclamarle directamente sin necesidad de ejecutar antes el avión ni demandar a la empresa propietaria.

La garantía firmada por Fred Machado que aparece en las filtraciones de Epstein

El prestamista que figura en el contrato es CMG254818 LLC, una sociedad creada en Florida para la ocasión y cerrada un año después (lleva como nombre el número de matrícula del avión en cuestión). Quien firma en su nombre es Shawn Chemtov, gerente de la financiera CMG Capital, con sede en Miami.

El segundo y el tercer documento, fechados el 24 de marzo de 2016, corresponden al pagaré de Pampa Aircraft hacia CMG y las garantías de seguridad que debe proporcionar al bien afectado (el Hawker 800).

El Hawker 800 que compró Machado y por el que pidió un préstamo cuyos papeles aparecieron en poder de Epstein

El contrato que firma Fred Machado ante un notario de Florida por un préstamo para comprar un avión; el documento apareció en las filtraciones de Epstein

¿Por qué tenía Epstein este contrato en su poder? Es un misterio que no se responde en la documentación puesta a disposición del público por el Departamento de Justicia. En las pruebas del juicio que se celebró en Texas sobre los negocios del fondo que administraba Machado aparecen una serie de transferencias bancarias adjudicadas a la compra del Hawker por 1,7 millones de dólares, todas enviadas desde las cuentas de la empresa del argentino el 9 de septiembre de 2016.

En esos años Machado era todavía un financista que volaba debajo del radar. El FBI aún no había empezado a investigarlo. Poco tiempo después volvió a involucrarse con la Argentina, interesado en la política. Conoció a Espert en 2018 y se involucró en su campaña electoral. Aquella aventura chocó ante la realidad el 11 de agosto de 2019, cuando Espert obtuvo un decepcionante 2,15% de los votos en las primarias presidenciales. Un día antes Epstein había sido hallado muerto, por aparente suicidio, en su celda de Nueva York.