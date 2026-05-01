El Gobierno anunció que detuvo a un ciudadano ruso por la campaña de espionaje para desacreditar a Javier Milei

El gobierno nacional anunció hoy que detuvo al ciudadano ruso Dmitrii Novikov, acusado por la campaña de espionaje para dar noticias falsas contra el presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que Novikov fue arrestado en un domicilio de la localidad bonaerense de Lanús tras un operativo conjunto de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia de Estado y Migraciones.

“Atrapamos al líder ruso de las fake news. Entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático”, expresó Monteoliva.

ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWS



Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático.



Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar.



Reglas claras. Ley y orden. pic.twitter.com/dR1gvjS9ur — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 1, 2026

Además, el Ejecutivo confirmó que la Dirección Nacional de Migraciones, que depende de la cartera de Seguridad Nacional, dispuso la cancelación de residencia y la expulsión del país de Novikov.

El Gobierno constató que el ciudadano ruso había ingresado al país en calidad de turista. Arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que Novikov se encuentra alojado bajo custodia en la División Alcaidías. Las autoridades evaluaron que existía un “riesgo inminente de fuga” y que la permanencia del ruso implicaba riesgos para la seguridad nacional.

Por lo tanto, Migraciones canceló “su residencia transitoria, ordenó su expulsión del territorio nacional y dispuso la prohibición de reingreso con carácter permanente”.

“La medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina”, justificó el Ejecutivo Nacional.

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