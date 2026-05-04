El derrumbe de la recaudación propia y de la coparticipación bonaerense pone en alerta a los municipios

Las intendencias de la provincia de Buenos Aires experimentan una caída pronunciada en sus recursos, producto de la disminución de sus ingresos por recaudación de tasas y por coparticipación provincial. El escenario, con reducciones que en algunos casos llegan al 30% de lo presupuestado para el funcionamiento anual, obliga a los intendentes de distritos del Gran Buenos Aires y del interior provincial a maniobrar con los fondos disponibles para no afectar pagos de salarios o prestaciones sociales.

Desde el municipio de Tigre, en la zona norte del conurbano bonaerense, describieron el período que va entre enero de 2025 y abril de 2026. “A pesar del incremento nominal del 27,6% en la recaudación total del primer cuatrimestre respecto del mismo período del año anterior, la inflación acumulada del período, 43,9%, erosiona esa variación, dando como resultado una caída real del 11,3%”, informaron a LA NACION desde el distrito que gobierna el peronista Julio Zamora.

“La situación es especialmente crítica con fondos de origen provincial, cuyo rezago de 19,2 puntos porcentuales respecto de la inflación representa la mayor vulnerabilidad financiera del período. Con solo 24,6% de suba nominal frente al 43,9% de inflación, las transferencias provinciales son la fuente más deteriorada, con un retroceso del 13,4% real”, plantearon desde la Municipalidad de Tigre. Advirtieron, además, que “la inflación acumulada de 2026 ya alcanza el 9,4% a marzo, lo que anticipa mayor presión sobre el gasto real del municipio”.

En distritos del oeste y noroeste del conurbano, como Morón y San Martín, coinciden en identificar una merma del 30% en el total de sus recursos. “Hay una contracción de ingresos que oscila el 30% y eso nos ha forzado a reformular el plan de gestión que teníamos previsto para este año. Lo que estamos haciendo es aplazar algunas obras para, con esas partidas, atender demandas sociales vinculadas a salud, discapacidad, adultos mayores, alimentos y medicamentos”, indicaron desde la Municipalidad de Morón, que conduce el intendente Lucas Ghi, de Fuerza Patria. Esa contracción tiene que ver “con recursos que no llegan en tiempo y forma”, completaron.

La recaudación por tasas cayó Santiago Filipuzzi

La situación en San Martín, donde gobierna Fernando Moreira (Fuerza Patria), también es de caída. En su discurso de apertura de sesiones ante el Concejo Deliberante, Moreira afirmó: “En términos reales, los ingresos totales para este año son de aproximadamente 100.000 millones de pesos menos que en 2025, una disminución del 30% del presupuesto”. Desde este distrito puntualizaron que la recaudación por tasas cayó 11 puntos, en términos reales, al comparar el período enero-abril de 2025 con el mismo lapso de tiempo de 2026. “San Martín es un distrito industrial. Si a las industrias les va mal, la recaudación se resiente mucho”, argumentaron. “La coparticipación que viene de Provincia cayó un 17%, en términos reales, a marzo de 2026”, añadieron.

General Pueyrredón, el distrito más poblado del interior bonaerense y que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata, es otro ejemplo de recursos municipales en baja. Fuentes del municipio que conduce Agustín Neme (reemplaza como intendente a Guillermo Montenegro, de licencia para ser senador bonaerense) informaron a LA NACION que “la coparticipación viene bajando en forma sustancial durante 2026” y que ese indicador cayó un 11% en febrero, con respecto a enero, y un 5,5% en marzo, con respecto a febrero. “El CUD [Coeficiente Único de Distribución, que define el reparto de los fondos coparticipables] para el distrito viene bajando permanentemente desde 2019”, cuestionaron.

En cuanto a las tasas, en General Pueyrredón explicaron que, si bien en enero lograron aumentar la recaudación de la Tasa por Servicios Urbanos un 32% con el pago anual anticipado, en febrero hubo una baja del 30%, y en marzo, un aumento del 11%. “El municipio está equilibrado. El primer trimestre tuvo superávit, pero postergamos gastos, como compras de patrulleros, y obras, que no las licitamos ahora. El objetivo es tener los sueldos al día”, dijeron desde la intendencia marplatense, alineada con La Libertad Avanza en su articulación con Pro.

“Cayó un 25% la coparticipación. Tuvimos que recortar muchas áreas. [Lo recaudado por tasas] sigue bajo, pero se mantuvo desde el año pasado”, aportaron desde la Municipalidad de Merlo, donde gobierna Gustavo Menéndez, del Partido Justicialista.

En el gobierno bonaerense explicaron que “la coparticipación [nacional] llega en tiempo y forma, porque por ley todo lo que se recauda gotea automáticamente hacia las provincias”, pero subrayaron que “el problema es que, con la crisis económica, hay menor recaudación de impuestos coparticipables y, por ende, llegan menos recursos vía coparticipación”. El gobierno de Axel Kicillof le reclama al de Javier Milei fondos adeudados, por distintos conceptos, que llegan a los $16,7 billones.

Kicillof, con intendentes aliados, en la Federación Argentina de Municipios Prensa PBA

Ante la escasez de recursos, el gobierno provincial recibió reclamos de municipios. El Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (un espacio recientemente creado, integrado por municipios bonaerenses de menos de 60.000 habitantes y de distintos partidos políticos) le pidió al gobierno bonaerense que la totalidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad (actualmente, lo es el 70%).

“La situación es muy complicada, se ven afectados todos los servicios municipales. Además de la baja en recursos, vemos una demanda de todo lo público por parte de la comunidad que va en aumento permanente”, sintetizaron desde la Municipalidad de Pilar, donde gobierna Federico de Achával, intendente peronista. Según indicaron desde este distrito, con respecto al mismo mes de 2025, la recaudación por tasas bajó un 4,7% en enero, un 16,4% en febrero, y un 15% en marzo, mientras que la coparticipación provincial se redujo un 10,4%, un 13,6% y un 21,5%, respectivamente.

En algunos distritos, más allá de caídas en la recaudación, aseguraron que no produjeron aún recortes. En Quilmes, donde Eva Mieri reemplaza en la intendencia a la dirigente de La Cámpora Mayra Mendoza, actual diputada provincial, informaron a LA NACION que “la baja en la coparticipación es de entre 10% y 12%” y que “la recaudación municipal bajó poco”. Subrayaron que “el plan bianual está financiado con recursos propios ya ahorrados”.

En Tres de Febrero, municipio administrado por La Libertad Avanza que tiene también un intendente interino (Rodrigo Aybar Perlender, que reemplaza al senador bonaerense Diego Valenzuela), aseveraron que están “bien con los recursos”, que van “monitoreando la situación y ajustando el gasto para poder sostener las obras” y que están construyendo “un túnel con fondos municipales, algo inédito en el mundo municipal”.

Desde el distrito de Berisso, que gobierna el peronista Fabián Cagliardi, establecieron la caída de la recaudación por tasas en un 7% y sostuvieron que, por coparticipación provincial, reciben “lo mismo que el año pasado, por la falta de producción y consumo” en el territorio. “Nos cortaron programas nacionales. Eso hace que las arcas del municipio se desinflen. Ya hay municipios que no pueden pagar salarios. Por ahora, nosotros no recortamos nada”, señalaron.