El gobierno de Alberto Fernández hará una segunda convocatoria a sesiones extraordinarias para enero, con el objetivo de apurar el tratamiento de la reforma judicial anunciada por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una entrevista con LA NACION. El funcionario negó que se pretenda licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, pero anticipó que se buscará "generar las modificaciones necesarias para que haya también una idea de mayor justicia y mayor pluralidad".

Aunque insistió en que hay "detenciones arbitrarias", aseguró que el Poder Ejecutivo no impulsará un juicio político contra ninguno de los magistrados a los que Fernández fustigó durante la campaña por el dictado de esas prisiones preventivas.

-¿Cómo tomaron la prisión domiciliaria de Julio De Vido?

-El Presidente fue claro. Somos parte de un gobierno que tiene como manda tratar de hacer todo lo posible para que el Poder Judicial trabaje con total independencia. Es decir, que no haya ninguna intromisión de parte del poder político. Somos respetuosos de las medidas judiciales. Igual, no es que lo han liberado a De Vido. Sigue detenido. Hemos manifestado que había muchas detenciones que nos parecen arbitrarias, pero tomamos una frase del Presidente como una manda: "Cuando la política entra a los tribunales, la justicia escapa por la ventana". Vamos a ser un gobierno que va a buscar que la justicia sea independiente.

-¿En qué consiste la reforma judicial que están preparando?

-Eso lo está trabajando el Ministerio de Justicia. No puedo agregar más.

-¿Cuál es el objetivo?

-Fortalecer la independencia del Poder Judicial.

-¿Se va a intentar diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py?

-No, no. No está en esa lógica. Lo que busca, sí, es tratar de generar las modificaciones necesarias para que haya también una idea de mayor justicia y mayor pluralidad. Va a ser un proyecto que va a ir al Congreso.

-¿En marzo?

-No, porque nosotros estamos previendo también que vamos a hacer extraordinarias durante el verano. En diciembre, la emergencia económica y después una nueva convocatoria, porque tenemos varios proyectos que nos gustaría que se debatieran en el Congreso.

-¿Cuáles?

-El de la reforma judicial y si terminamos el proyecto también la reforma de la AFI.

-¿Está intervenida la AFI?

-El espacio de gestión más técnico ya está trabajando en el organismo. Pero el Presidente va a poner en funciones a la intervención en breve.

-¿Quién está a cargo hoy de los agentes de inteligencia?

-Están los empleados de línea más el área administrativa que está trabajando de parte nuestra.

-¿Quién se está encargando de eso?

-Un grupo técnico que tiene Alberto.

-El Presidente ha sido muy crítico de algunos jueces. ¿Está previsto iniciar un juicio político con alguno de los jueces?

-No.

-¿Y por qué no, si hicieron acusaciones muy fuertes contra algunos de esos jueces?

-Porque hay mecanismos para generar ámbitos donde los jueces den explicaciones sobre sus fallos. Esos mecanismos están en la Constitución, con lo cual no va a ser por impulso del Poder Ejecutivo.

-El Poder Ejecutivo tiene un representante en el Consejo de la Magistratura. Podría presentar un pedido de juicio político.

-Es un cuerpo colegiado donde están los magistrados, los abogados, los legisladores.

-¿El representante del Poder Ejecutivo no va a impulsar un juicio político?

-No.

-¿Está definido el titular de la Oficina Anticorrupción?

-Sí, lo va a anunciar el Presidente.

-¿Van a proponer a Daniel Rafecas para la Procuración General?

-El Presidente va a anunciar al candidato en su momento.