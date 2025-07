El Gobierno arranca la campaña para explicar cómo es el voto con la Boleta Única

El gobierno nacional puso en marcha la campaña para explicar el uso de la Boleta Única Papel (BUP), aprobada en el Congreso el año pasado, y que debutará a nivel nacional en octubre próximo.

La campaña, que incluirá varios spots, irá in crescendo hasta las vísperas del 26 de octubre próximo, cuando se concreten las elecciones de medio término en los que se implementará por primera vez en todo el país, el nuevo instrumento de votación.

Lanzada exactamente a 100 días de las elecciones, la campaña también contempla una capacitación para quienes resulten elegidos como autoridades de mesa, tanto para lo que sucederá durante la votación, como para el momento del escrutinio.

Desde las filas gubernamentales, que el año pasado impulsaron el debate parlamentario que terminó con aprobación y sanción de ley en favor de la votación por medio de la boleta única, recalcaron la “sencillez” y “simpleza” del proceso, pero explicaron que, al tratarse de un nuevo sistema, quieren insistir con la explicación de los pasos del proceso, para evitar conflictos el día de la votación.

De acuerdo a estimaciones oficiales, un 33% de los votantes del país ya votaron alguna vez con este sistema, porque la BUP ya tiene antecedentes distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en versión electrónica, y en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Salta, y las ciudades de Bariloche y Neuquén, con opciones similares.

En las filas del Ejecutivo son férreos defensores de la implementación de la nueva herramienta, porque consideran, entre otras cosas, que “equilibra la cancha” para todos los partidos, en especial los más chicos.

La administración nacional será también la encargada de imprimir la boleta de todo el país. En cada mesa en la que se vote habrá un talonario con 350 boletas contemplando los electores y un 5% más por alguna “contingencia”.

Según datos oficiales, la nueva modalidad de votación implicará la impresión de 228.615.770 boletas menos que en las elecciones de 2023, aspecto que es destacado en el Ejecutivo como un signo tanto de “ahorro” como de “transparencia” del proceso.

“Equilibra la cancha”, dicen en referencia a que los partidos “chicos” no quedarán en inferioridad de condiciones. Y ayuda en cuanto a que no se necesitarán tanto fiscales, algo que también complica a los partidos menores, porque al ser una única boleta, no puede haber robo de ellas. Otro punto que destacan es el de la “celeridad” que habrá al momento del escrutinio.

En el Ejecutivo resaltan el trabajo que se viene haciendo con la Dirección Nacional Electoral (DINE) dependiente del área del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y con los apoderados de los partidos políticos.

“Es una boleta amigable”, transmiten en consonancia desde estos últimos.

La boleta tendrá por primera vez en todo el país toda la oferta de candidatos nacionales en una misma boleta. El orden en que aparecerán allí los partidos será determinado por sorteo. Esa nueva distribución implicará para los votantes observar y elegir a los candidatos, en una misma boleta, en la que marcará con una o dos cruces, dependiendo de las categorías, a quienes votará.

Este año se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas de las 24 provincias, y un tercio del Senado. Se trata de 24 bancas entre 8 distritos: la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En todos estos deberán hacerse dos marcas, para elegir representantes de ambas cámaras y en el resto, solo uno. El foco de la campaña estará puesta fundamentalmente en estos ocho distritos que votan en dos categorías.

Las boletas, que serán impresas por Nación, no contemplan cargos provinciales o municipales, como será en Santiago del Estero, que tiene elecciones a gobernador y legisladores provinciales. Por lo que allí habrá elecciones concurrentes.