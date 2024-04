El Gobierno aseguró que tomará medidas contra las prepagas por los aumentos

Escuchar

En medio de los fuertes aumentos de las prepagas por encima de la inflación, el Gobierno aseguró que tomará medidas contra estas empresas. El encargado del anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada este miércoles. “Vamos a tomar cartas en el asunto, no van a seguir cartelizando”, sostuvo el portavoz de Javier Milei.

“Nosotros no somos pro empresa, somos pro mercado, trabajamos por mercados libres y queremos que la gente tenga las mejores alternativas y precios. Vemos que [con las prepagas] no ocurre, son prácticas que giran en torno a una cartelización”, argumentó el vocero de la administración libertaria, y enunció: “Vamos a tomar medidas, se están tomando medidas y se van a comunicar”.

Los dichos de Adorni hacen referencia a una escalada entre el gobierno nacional y las empresas de prepagas luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, cargara esta semana contra las entidades de salud privada, que aumentaron casi un 120 por ciento promedio en los primeros tres meses de 2024. “Le están declarando la guerra a la clase media”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales.

“Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, agregó Caputo. En el reportaje que el viernes de la semana pasada dio a TN, el ministro sostuvo que la solución al problema será “hacerlos competir y entender que es parte de un cambio cultural”. Además, atribuyó estos desfasajes de precios a que muchas empresas proyectaron un dólar a 2000 y eso nunca ocurrió.

“La inflación de marzo creo que va a estar en torno al 10%. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”, señaló y agregó que las subas de tarifas que impulsa el Ejecutivo es consecuencia de hacerle creer a la gente que la luz y el gas son gratis. “Estamos pagando los 20 años de populismo”, cuestionó.

Por otro lado, los directivos del sector apuntan que ese desfase y la liberación de precios llevaron al incremento de los valores en la magnitud establecida e insisten en que falta recuperar terreno perdido. Del otro lado, los afiliados sufren un fuerte efecto negativo en sus bolsillos, que se suma al impacto que se venía dando ya en los últimos tiempos en la calidad de las prestaciones, con la salida de médicos de las cartillas, el cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, las demoras en los turnos, o el congelamiento de los montos de reintegros.

La nueva ley ómnibus

En otro tramo de la conferencia, Adorni adelantó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lograron “un acuerdo con dirigentes de la oposición” con respecto a la ley ómnibus, a un mes del Pacto de Mayo que busca firmar Milei. “Sin acompañamiento de la política, el Gobierno logró el saneamiento fiscal y está pulverizando la inflación. Hoy nos encontramos frente a una segunda oportunidad [de tratar la ley], tenemos confianza en que estamos en otro nivel de madurez”, sostuvo el vocero.

Luego, agregó: “El Gobierno dio muestras de su capacidad de gestión y tanto Francos como Posse lograron un acuerdo con dirigentes de la oposición. Estamos a un mes del Pacto de Mayo, estamos ante un momento bisagra en nuestra historia. Hemos enviado el borrador con la ley bases y las modificaciones en las leyes fiscales”.

Libertad de expresión

Después del mensaje de Milei en el que cargó contra el periodismo y lo tildó de corrupto, sucio, prostituido y extorsivo, el vocero aclaró a qué se refirió el Presidente. “Creo que como en toda profesión, hay gente buena y gente mala. Y puntualmente en el periodismo hay gente que dice la verdad y gente que no, cuando la verdad es la columna vertebral del periodismo. Nosotros gobernamos y ustedes dicen la verdad”, advirtió Adorni.

También explicó la reacción del mandatario libertario. “La mentira le duele al Presidente, me duele a mí y reaccionamos. El Presidente reacciona cuando siente que la verdad no está dicha. Creo que no hay que hacer un mundo de eso. El tuit del Presidente de hoy destaca el rol fundamental que tiene el periodismo y la honorabilidad de la profesión del periodista, que nada tiene que ver con algunos que actúan de oficio, que van en contra de las buenas prácticas. Cuando creemos que la verdad no está dicha, reaccionamos”, cerró.

