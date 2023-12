escuchar

CÓRDOBA.- La urgencia fiscal unió a los gobernadores. Los de todos los partidos llegan con una posición común a la reunión con el presidente Javier Milei. Insistirán con la coparticipación del impuesto al cheque para compensar la pérdida de coparticipación por las modificaciones en ganancias. No será el único reclamo: también plantearán el impacto de la devaluación en las deudas en dólares de las provincias. No esperan salir del encuentro con respuestas.

Desde la Casa Rosada apuntan que la reunión es a agenda abierta; que Milei explicará la situación en que encontró el país y “por qué tomó las medidas que tomó. Y por qué pide un esfuerzo conjunto”; que de cuenta de las iniciativas legislativas que enviará en las próximas horas al Congreso (en las que estará la eliminación de las PASO y la boleta única). Y que pida “apoyo y acompañamiento” por la crisis en la que se está. Subrayará la “importancia de que las provincias busquen controlar el déficit fiscal”.

Todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño confirmaron su participación. Estará por la Nación, además de Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Desde Economía entienden que también estará Luis Caputo. La cita es a las 12 en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. El Presidente tendrá así su primera foto con todos los mandatarios, una señal de “apoyo institucional” dicen desde las provincias y advierten que no cederán en sus pedidos.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los principales interlocutores de la Casa Rosada con las provincias

Cuatro gobernadores de distinto signo político coincidieron ante LA NACION en que la restitución de ganancias es una “idea de la Rosada, no de las provincias”. El costo fiscal total de que ese impuesto se mantenga con los cambios realizados es de $2,9 billones según la estimación consensuada por los mandatarios de los que casi $1,7 billones ponen las provincias.

Según una propuesta diseñada por Rogelio Frigerio, con “puntadas” de Axel Kicillof, coparticipar el 50% del impuesto al cheque compensa lo perdido. Al argumento “ustedes apoyaron los cambios de Sergio Massa”, responden “Milei lo votó”.

“Es Nación la que quiere reponer ganancias -explica un gobernador a LA NACION- y nos ligan a nosotros porque se coparticipa. El proyecto que tienen es muy difícil de aprobar; no lo apoyamos porque le saca plata a los trabajadores. No es que no les da, directamente le recorta lo que ya tienen. Vamos por coparticipar la carga al cheque”.

La resistencia de la Rosada a coparticipar el impuesto al cheque es que su recaudación va completa a Anses. Desde las provincias indican que con la suba del impuesto PAIS el organismo previsional suma recursos ya que 70% de esos ingresos van a programas de Anses y PAMI.

“Hasta ahora todas las medidas son para paliar problemas propios: alza de retenciones, incremento del PAIS, renegociación de la deuda y hasta emisión de pesos -describe un mandatario-. Por los recortes, varios de nosotros vemos cómo pagar sueldos hacia adelante y ya estamos enfrentando las presiones de los gremios por aumentos”.

Versión

Desliza que, incluso, trascendió que por si no sale la reversión de Ganancias, Nación “estudia la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas”. No tiene más detalles y ratifica que es una “versión” que recibieron los gobernadores.

Los vencimientos de las provincias en dólares también integran la agenda de reclamos; estiman que son unos US$1000 millones. Quedaron afectadas por la devaluación y la expectativa es que la Nación las incluya en la renegociación que llevará adelante. También las jurisdicciones que no traspasaron sus cajas de jubilaciones quieren tener la certeza de que Anses cumplirá con los giros acordados y que serán actualizados.

En las provincias les parece que la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la posibilidad que planteó Kicillof de emitir cuasimonedas -dijo “las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca”- no dimensiona el problema que se generaría si eso ocurriera. Ningún otro gobernador, por ahora, explicita la alternativa pero tampoco la descarta de plano.