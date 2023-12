escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió al encuentro que mantendrá este mediodía el presidente Javier Milei con todos los gobernadores del país y el jefe de la Ciudad, y adelantó que además de escucharlos, el mandatario nacional les detallará el panorama que recibió de la gestión anterior. “Les explicará las causas de las medidas duras que tomó para controlar el gasto y llegar al objetivo de déficit cero, y conversará sobre la necesidad de que este ajuste sea compartido con los estados provinciales”, indicó el funcionario.

En diálogo con radio Mitre, el integrante del Gabinete dijo que se tratará de una “conversación abierta, de presentación”. “Creo que hace mucho tiempo que un presidente no se reúne con todos los gobernadores y me parece que es oportuno en esta situación, puede haber una conversación en profundidad y con absoluta sinceridad sobre lo que tenemos por delante”, afirmó en camino a Casa Rosada.

Francos agregó además que el Presidente les planteará a los titulares de los Ejecutivos provinciales que la situación de emergencia que vive el país “demanda una serie de reformas que le demuestran al mundo una vocación de cambio en la Argentina, como establecer reglas de juego de apertura económica, de permitir el ingreso de capitales, inversiones”.

Francos adelantó varios de los planteos que Milei llevará a la mesa con los gobernadores Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Hay que cambiar el paradigma de la Argentina de una vez por todas porque si no, es imposible crear condiciones de vida razonables para los argentinos”, prosiguió el ministro. Confirmó que el tema del Impuesto a las Ganancias estará sobre la mesa de diálogo con los gobernadores, preocupados por la reducción en los ingresos a sus arcas propias. “Trataremos de buscar algún mecanismo para ver de qué manera se pueden obtener esos recursos para las provincias”, aseguró Francos.

En otro tramo de la entrevista el ministro del Interior se refirió a la manifestación que prepara mañana el Polo Obrero, la primera durante la nueva gestión nacional: “El Presidente dijo que con claridad que todos los recursos disponibles van a estar orientados a lo social. Más que eso no se puede hacer, es como pedirles peras al olmo”.

Asimismo marcó: “La ministra [de Seguridad, Patricia Bullrich] explicó claramente cuáles son las manifestaciones que están permitidas y cuáles no. La protesta no se va a reprimir; lo que se va a reprimir es el exceso en la protesta, que es cuando se cortan las calles, se generan daños... Eso no va a ser tolerado”.

Por último, respecto del nombramiento de los funcionarios a cargo de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el ministro dijo que están los nombres y que, en ambos casos, se trata de personas de cada una de las organizaciones. “No son designaciones políticas, sino propias de la línea del personal de planta”, dijo Francos e indicó que solo restan los decretos con las respectivas designaciones.

Primera reunión

Milei convocó para este martes a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada, que será a agenda abierta. Durante el encuentro, previsto para el mediodía en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, se prevé que el Presidente se refiera a la importancia que tiene para la actual gestión que las provincias busquen controlar el déficit fiscal.

Otro de los temas que podría abordar Milei en este encuentro es el de la reforma política, teniendo en cuenta que podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la adopción de la boleta única, en línea con lo que ya planteó Francos.

El jefe de Estado estará acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro Francos, en una reunión que contará con la presencia de todos los gobernadores, quienes comprometieron su asistencia, aseguraron las fuentes.

Se trata de la primera reunión oficial que mantendrá Milei con los gobernadores, a nueve días de su asunción.

LA NACION