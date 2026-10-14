El Gobierno avanza con los preparativos para la visita del papa León XIV a la espera de una comunicación del Vaticano

A la espera de novedades oficiales desde el Vaticano, el gobierno de Javier Milei sigue adelante con los operativos y reuniones vinculadas con la visita del papa León XIV, el día después de la intervención a la que fuera sometido el Sumo Pontífice por un tumor maligno en uno de sus pulmones.

“No podemos frenar, no llegaríamos a tiempo si lo hacemos. Miramos lo que pasa en Roma, pero por ahora se mantiene todo según lo previsto”, comentaron a LA NACION cerca del presidente Javier Milei, que arribó esta mañana a Washington para una gira oficial de 36 horas.

Sin negar la preocupación que atraviesa al gobierno libertario por la salud del Papa y los tiempos que le demande su recuperación, desde la Casa Rosada afirmaron que “dentro de diez días” comenzarán los operativos en el terreno (logística, vallados), tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, mientras se espera la confirmación del Vaticano. Mientras tanto, se suceden las reuniones de las que participan los distintos actores que tienen que ver con la organización de la visita papal, incluidas la Secretaría General de la Presidencia, Cancillería, el Ministerio de Seguridad y los gobiernos locales, además de la Iglesia argentina y el Vaticano.

“Acá no hay lugar para especulaciones. Será lo que será, lo primordial es la salud del Papa y su recuperación. Los médicos determinarán que es lo mejor para su salud”, afirmó el canciller Pablo Quirno, quien acompaña al Presidente en su visita número 19 desde que asumiera la primera magistratura.

El viaje del Papa sigue en agenda, entre el 8 y el 11 del mes próximo, e incluye una intensa agenda en esos tres distritos, incluidas concentraciones masivas al aire libre, como la misa prevista frente al Monumento a los Españoles. La visita a la Argentina forma parte de una gira que incluye, en principio, a Uruguay y Perú.

Como muestra de que todo sigue en pie, aun con las salvedades del caso, en el Gobierno afirmaron que ayer mismo, mientras León XIV era sometido a la intervención quirúrgica en la clínica Agostino Gemelli de Roma, referentes del Vaticano y de la comisión organizadora de la visita avanzaron en los detalles de los actos previstos. Para el viernes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tiene previsto supervisar los dispositivos de seguridad desplegados en territorio porteño y bonaerense, con motivo de la visita del Papa.

Más allá de la cautela, en el Gobierno escucharon con atención las primeras comunicaciones de la Santa Sede, que definió como “exitosa” la operación, y que la evolución del Papa Prevost es favorable. Pero la posibilidad de una postergación o suspensión también está presente en las evaluaciones privadas de los distintos despachos. “Lo van a decidir los médicos, no podemos hacer nada”, reiteran las voces oficiales.

En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, incluyó una postergación de la visita entre las hipótesis más cercanas. “Rezamos por su salud, y su pronta recuperación, todo depende de cómo reaccione su cuerpo. A disposición de acomodar las fechas, el formato del viaje, si hay que acomodar la agenda, lo podamos hacer igual. La idea es recibirlo, que conozca nuestra realidad y disfrute”, dijo el jefe de gobierno al ingreso de una reunión en el Consejo Federal de Impuestos. “Hasta ahora tenemos un viaje que está en fecha, sigue todo igual”, agregó Macri. “No hay más informaciones que las que todos conocemos, es cierto que la situación ha cambiado, pero seguimos trabajando y cuando haya alguna comunicación oficial, veremos”, coincidió en diálogo con este diario una fuente de la Iglesia que participa de los preparativos.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, afirmó el Presidente un posteo subido a sus redes sociales, cuando el domingo el propio Papa anunciara que sería sometido a una operación. Un día después, afirmó a radio Mitre que “si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”.

“Más allá del deseo de tener esa fiesta de recepción del Papa, la prioridad es su salud. Queremos que esté bien, esperaremos novedades”, dijo ayer en conferencia de prensa el portavoz presidencial Adrián Ravier, en una síntesis del pensamiento oficial en horas de incertidumbre por la salud del Papa.