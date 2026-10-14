Milei llegó a Washington: disertación ante empresarios, premios y un nuevo gesto de respaldo a Trump

WASHINGTON.- En un nuevo viaje a Estados Unidos en el que ratificará su alianza estratégica con la administración de Donald Trump, el presidente Javier Milei llegó esta mañana a Washington para un viaje de 36 horas que combinará disertaciones ante empresarios para defender su programa económico, reuniones con inversores, y encuentros con un alto funcionario de la Casa Blanca y un aliado como Eduardo Bolsonaro, cuyo hermano Flavio es favorito para el balotaje en las elecciones de Brasil.

El avión que trasladó al líder libertario y su comitiva desde Buenos Aires aterrizó a las 8.41 (hora local, las 9.41 en la Argentina) en la Base Conjunta Andrews, una instalación militar en el estado de Maryland a media hora de Washington. El mandatario viajó acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la capital norteamericana se sumó el embajador Alec Oxenford.

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. Alex Brandon - AP

El viaje a Estados Unidos -el 19° desde que Milei asumió en diciembre de 2023- se produce en momentos en que Trump, principal aliado internacional del Gobierno, está embarcado de lleno en la recta final de la campaña para las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los republicanos pondrán en juego el control del Capitolio. El jefe de la Casa Blanca tendrá hoy una ajetreada jornada de campaña, con actos en Arizona y Montana.

“Es una visita que el Presidente hace en un momento particular de Estados Unidos”, señaló ayer Quirno antes de la partida hacia Washington.

Pese a que faltan solo 20 días para las elecciones que podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump -las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata en el Capitolio-, con su viaje a Washington el Presidente dará una nueva señal de su respaldo inequívoco a la Casa Blanca.

Javier Milei, en una reciente disertación en Nueva York.

La actividad central de Milei este miércoles será su participación por la noche (desde las 19, hora local, las 20 en la Argentina) en la Gala Oficial de la Herencia Hispana organizada en el auditorio Andrew W. Mellon por la organización Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre.

El Presidente, que recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y brindará un discurso, se cruzará en ese evento con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien Milei respalda de cara al balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro y exdiputado, que vive en Texas y sobre quien pesa una orden de detención del Supremo Tribunal Federal (STF) tras la condena a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil, es un nexo clave entre su familia y la Casa Blanca.

A la gala también están invitados, entre otros, los líderes de la CPAC, Matt y Mercedes Schlapp; el exsenador republicano y actual tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills (Florida). Los precios de las entradas para participar del evento van desde 3000 dólares hasta los 10.000, lo que permite una ubicación más cercana al Presidente, según el sitio del evento. El dress code es esmoquin.

Latino Wall Street, plataforma enfocada en educación financiera para la comunidad latina, fue fundada por la experta en inversiones peruana Gabriela Berrospi, miembro de Forbes Finance Council y con un programa en la Bolsa de Valores de Nueva York en asociación con FinTech TV, y por su esposo, el empresario tecnológico Tony Delgado, apodado por Trump como “El rey de Puerto Rico” en una reunión en su club Mar-a-Lago tras reconocer su labor para movilizar al voto latino en la campaña de 2024.

Por la tarde, antes de asistir al auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente mantendrá otros dos encuentros. El primero será con el empresario e inversor argentino en tecnología y entretenimiento Andy Kleinman, radicado en California y con quien el mandatario ya se reunió el año pasado en un viaje a Los Ángeles.

El presidente Javier Milei, con el fundador y presidente de Continental Resources, Harold Hamm, en septiembre pasado.

Luego, Milei se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y de gas natural del mundo, y con una creciente presencia en Vaca Muerta.

Hamm, conocido como el padre de la producción no convencional y que fue recibido por Milei el año pasado en la Casa Rosada, está 144 en la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en 19.000 millones de dólares.

Cámara de Comercio

El jueves por la mañana, desde las 10.20 (hora local, las 11.20 en la Argentina) Milei tendrá en la sede de la Cámara de Comercio el encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en su estadía en Washington: el secretario de Energía, Chris Wright.

El secretario de Energía, Chris Wright, junto al presidente Donald Trump, en Washington. Alex Brandon - AP

En Washington, la participación de Wright en ese evento -en el que el Presidente dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”- es visto como otro eslabón en la alianza estratégica entre ambas administraciones en todos los campos.

Destacado donante de la última campaña de Trump y con un vínculo muy cercano al mandatario republicano, Wright hará una presentación inicial en nombre del gobierno antes del discurso de Milei, quien además será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.

Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, uno de los ejes de la actual campaña electoral, y también para la estrategia norteamericana de reconstrucción de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el estrecho vínculo forjado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Lucha contra el ntisemitismo

En tanto, el jueves por la tarde, luego de su disertación en la Cámara de Comercio, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

Milei y su comitiva emprenderán el regreso desde Washington el jueves por la noche, y llegarán a Buenos Aires el viernes por la mañana.