El Gobierno buscará salvar el veto a las jubilaciones mientras Milei advierte que no aplicará ninguna ley

Javier Milei y Luis Caputo ya se ocuparon de anunciar el plan “talibán” de resistencia. Ambos dijeron que el Gobierno no va a aplicar ninguna ley con costo fiscal, aún cuando esas normas hayan sido sancionadas ayer por unanimidad en el Senado.

El Presidente advirtió que va a vetar a todos los proyectos: tanto la ley que actualiza jubilaciones, como la que declara la emergencia en discapacidad. También las dos iniciativas de los gobernadores para coparticipar fondos con las provincias, si bien estas solo tienen media sanción.

Además, ambos funcionarios comenzaron a darle el forma a la narrativa que acompañará a la gestión libertaria de acá hasta las elecciones, en línea con el repetido “principio de revelación”. “Quedan en evidencia todos los políticos que quieren que vuelva la época de la emisión, la inflación descontrolada y el caos, con tal de tener alguna chance de volver al poder", lanzó el ministro de Economía en X.

Lo que pasó hoy en el Congreso es excelente para el país de cara al futuro, si entendemos sus implicancias económicas y políticas:

Desde el punto de vista económico, no tendrá ningún impacto, porque hay CERO probabilidad de que nuestro presidente/nuestro gobierno, lo convalide.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 11, 2025

Con esa línea de acción que el Presidente bajó desde la cúpula, en la práctica, los brazos políticos del Gobierno ya tienen los ojos puestos en Diputados. La prioridad será salvar el veto a la ley de jubilaciones en la Cámara baja, donde hay más chances de conseguir -al igual que el año pasado, cuando se vetó una ley previsional- un grupo de legisladores “héroes” del Poder Ejecutivo.

Si bien el Gobierno aseguró que todo el paquete de leyes tiene un costo fiscal del 2,5% del PBI (y que esto impide que la Argentina pueda cumplir con la meta de superávit que se fijó con el Fondo Monetario Internacional), está claro que la actualización de jubilaciones tiene un peso sustancialmente mayor al resto de los proyectos.

Fuentes del oficialismo ya comenzaron a hacer la matemática. Para salvar el veto hace falta un tercio de los presentes. En Diputados, el proyecto de jubilaciones -que ayer se sancionó en el Senado- obtuvo 142 votos afirmativos, 67 votos negativos, 19 abstenciones y 29 ausentes. El cálculo que hacen en La Libertad Avanza es que parten de 67 avales al veto (los que ya rechazaron el proyecto) y que necesitan un piso de 72 héroes para alcanzar el tercio “salvador”. Se trata, desde ya, de un cálculo muy optimista que prevé que no se sumarán voluntades a la defensa de la ley, que es por demás sensible.

“Hay chances de conseguir los héroes”, confió una fuente oficial y aludió a “los aliados de Pro, del MID y los radicales peluca”. Se verá si en el medio de las negociaciones electorales en las provincias, en donde los libertarios vienen haciendo escasísimas concesiones a gobernadores y dirigentes aliados, el Gobierno consigue el piso de apoyos que necesita.

Una demostración clara del efecto que tiene el factor político-electoral se vio ayer en el Senado. Los gobernadores de Pro y de la UCR que tienen senadores que les responden ayer dieron la orden de ausentarse o abstenerse en la votación de jubilaciones. Fueron los casos de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco). En cambio, los tres senadores correntinos que ahora responden al gobernador Gustavo Valdés apoyaron el proyecto previsional. En Corrientes, LLA no cerró un acuerdo electoral con el oficialismo provincial y competirá contra Valdés, por desacuerdos sobre los lugares en las listas.

Pasos a seguir

Ayer, en la Casa Rosada, estaban siguiendo de cerca la actitud que tomaban los gobernadores que supieron integrar Juntos por el Cambio y también otros mandatarios que han sido aliados, como Hugo Passalaqua (Misiones). Según pudo saber LA NACION, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo en contacto telefónico con alguno de ellos y en Balcarce 50 no descartaban de plano hacer una reunión la semana próxima a la sede de gobierno para buscar una contención política.

Pichetto, Frigerio y Cornejo, en Mendoza

Por ahora, sin embargo, no hubo ninguna convocatoria concreta. Los gobernadores que “hicieron los deberes” con la Casa Rosada no recibieron ninguna invitación puntual hasta el momento.

Hasta acá, todo lo que emanó del Poder Ejecutivo fueron cuestionamientos a la oposición, advertencias de que se van a vetar “todas” las leyes y dardos filosos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, por haber convalidado la sesión en el Senado, que tenía un fuerte apoyo de la mayoría de los bloques. El factor político también jugó en el caso de la vice: hubo al menos dos contactos que se hicieron con ella desde la Casa Rosada para que impidiera la sesión, pero no tuvieron ningún efecto.

Hoy, Francos convalidó el discurso que ayer por la noche dio Milei en la Bolsa de Comercio. El ministro coordinador confirmó que se vetarán los proyectos y que en caso de no poder sostenerlo, el Ejecutivo irá a la Justicia. “El Presidente apunta contra estas leyes que se aprobaron porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal. Las va a vetar. Y si el veto no se sostiene, se judicializarán”, dijo Francos en Radio Mitre.

El jefe de Gabinete, no obstante, abrió una cuña entre los gobernadores y resaltó la actitud de aquellos que quieren “preservar los recursos”. “Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidad de conversar. Con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las conversaciones siempre están abiertas. No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros a preservar los recursos”, diferenció.

Un claro contraste con el discurso que viene llevando el Presidente, que acusa a los 24 mandatarios provinciales -sin distinciones- de querer “destruir” al Gobierno. Una señal de que, más allá de los anunciados rimbombantes, la Casa Rosada necesita abrir una vía política con un grupo de aliados para evitar en cimbronazo mayor.