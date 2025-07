Javier Milei dijo que vetará las leyes aprobadas por el Senado y trató de “traidora” a Villarruel

El presidente Javier Milei afirmó que vetará los proyectos de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad que fueron aprobados este jueves por la tarde en el Senado.

“Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aun si de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda años en tratar y lo tratara en poco tiempo, aun así el daño que podrían causar sería mínimo, solo una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuviera éxito, lo cual la política del superávit fiscal es permanente”, dijo.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) fue el encargado de cerrar el evento por el 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Habló desde la histórica sede de la entidad, en el centro porteño, ante empresarios y referentes del sector financiero, tras las palabras del titular del BCBA, Adelmo Gabbi.

Antes de hacer foco en los logros económicos de su Gobierno, el jefe de Estado hizo una “reflexión de la coyuntura diaria”: “Allá por la década del 20, un gran economista de la Universidad de Chicago empezaba a desarrollar los conceptos de incertidumbre. Entre las discusiones entre los economistas. empieza a aparecer esa idea de riesgo e incertidumbre. Y la realidad es que el problema con la incertidumbre es que no la pueden medir”.

“Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. Sin embargo, la diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Y cuando pueden medirlo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad. Los puñales existen pero la macro es un chaleco de seguridad", destacó.

Y dejó en claro: “Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos. Y lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas, ahora saben que Milei tenía razón. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Apuesto 100.000 a uno que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia de que el veto cae, lo vamos a judicializar”.

El presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio Nicolás Suárez

Tras el anuncio, se prestó a explicar por qué el plan de estabilización del Gobierno es “no solo mejor numéricamente sino también conceptualmente que el de Carlos Menem”.

“Nosotros no hicimos un Plan Bonex. No reperfilamos deuda en pesos poniéndole una frase para ocultar un default en moneda propia. Resolvimos el problema del balance del BCRA y las finanzas del sector publico sin expropiaciones, respetando el mercado. También lo hicimos sin controles de precios. No solamente salimos en V, sino que es la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas de estabilización“, resaltó.

Mientras acentuaba algunos datos favorables de la gestión económico, el mandatario aprovechó para lanzar dardos contra Aníbal Fernández: “Usualmente se nos suele acusar a los liberales de no tener corazón, de ser desalmados, crueles. Es interesante ver qué pasó con los pobres. Viene a decir que soy cruel el imbécil que los ocultó borrando las estadísticas o aquel que dijo que teníamos menos pobres que Alemania”.

“Del 54% de pobreza, gracias a la tarea de la ministra Sandra Pettovello junto al accionar de lo que se hizo en Economía, hemos sacado de la pobreza a 11 millones de argentinos, les guste o no a las cucarachas”, celebró.

El presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio Nicolás Suárez

Distinguió también “el enorme trabajo” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El derecho de propiedad se respeta con orden. Yo recuerdo que terminar con los piquetes parecía imposible. Cuando llegamos había habido 8 mil piquetes. Gracias a su enorme tarea y la de su equipo llevaron ese número a cero”.

Y resumió, con un claro ataque a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Hicimos 2500 reformas estructurales. No solo tuvimos un programa de estabilización más exitoso que la convertibilidad sino que hicimos 25 veces más de reformas con 15% de la cámara de diputados, siete senadores y una traidora [Victoria Villarruel]“.

En materia de inflación, el Presidente se mostró confiado de que “tarde o temprano va a colapsar”: “Es un fenómeno monetario, les guste o no a las bestias heterodoxas que habitan este país”.

“Habiendo fijado la cantidad de dinero hace más de un año sabemos que, para mitad del año que viene, la inflación dejará de existir. Tendrá fluctuaciones y bajará más rápido o lento dependiendo de lo que hagan los degenerados, pero inexorablemente va a colapsar. Dejará de haber ruido sobre el sistema de precios”, pronosticó.

Noticia en desarrollo.