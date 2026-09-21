El Gobierno “continúa el análisis” sobre un feriado o asueto por la visita del papa León XIV

El gobierno de Javier Milei confirmó que sigue bajo evaluación la posibilidad de decretar un feriado o día no laborable para los días en los que el papa León XIV visite a la Argentina. La llegada del Sumo Pontífice, que estará en el país del 8 al 11 de noviembre, requerirá un fuerte operativo de seguridad encabezado por el Ministerio de Seguridad, la Central Nacional Antiterrorista (CNA) y funcionarios del Vaticano.

Encargados de aportar detalles sobre la gira papal estuvieron el canciller Pablo Quirno y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach. Los cuatro brindaron una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

“Recién hoy tuvimos la confirmación oficial del calendario. Lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, a la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”, detalló el canciller. Quirno subrayó que “aún no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos o feriados”, ni en qué días y jurisdicciones podrían aplicarse.

“La Argentina esperaba esto con enorme alegría. Para el Gobierno, esto tiene un significado especial: es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto iniciado por las invitaciones al Santo Padre de Milei y que fue desarrollado con enorme respeto institucional”, reiteró Quirno.

Durante su discurso, el funcionario mileísta también destacó que será Aerolíneas Argentinas la empresa encargada de trasladar al Sumo Pontífice durante los tramos internacionales de Montevideo a la Argentina y luego desde Buenos Aires hacia Lima, en Perú, el último destino de la gira por América Latina.

La visita del Papa

Esta mañana el Vaticano ya había difundido el programa oficial de la visita del Papa, la primera de un líder de la Iglesia Católica al país desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y más tarde tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí pronunciará su primer discurso en el país. Al finalizar la jornada, se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear, donde se alojará durante su estadía en la Argentina.

El papa León XIV, en una misa en el Santuario Basílica de la Madre del Buen Consejo en Genazzano Andrew Medichini - AP

Al día siguiente, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. Se espera que en esta cita —que será un mensaje fuerte al Gobierno debido a los fuertes recortes en esta área— el Papa pronuncie unas palabras de saludo.

Ese día también se realizará el primero de los eventos masivos que encabezará en el marco de su paso por la Argentina. Según el programa, a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, uno de los lugares emblemáticos de las visitas de Juan Pablo II a la Argentina en 1982. Más tarde, se reunirá en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, en donde pronunciará su segundo discurso ante un público de empresarios, sindicalistas y representantes de los movimientos sociales. La jornada del Papa seguirá después con un encuentro a las 17.30 con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, donde pronunciará otro discurso.

El martes 10 de noviembre, el Pontífice viajará desde Aeroparque con destino a Córdoba, en donde celebrará su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15.15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales en la catedral. Tras la breve visita, regresará a la ciudad de Buenos Aires, en donde por la noche protagonizará una vigilia de oración en el Monumento a los Españoles, el mismo lugar de la misa del día anterior.

El recorrido finalizará el miércoles 11, cuando, tal como se había adelantado, León XIV dará una última gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10. Tal como anticipó su alcalde, Leonardo Boto, en diálogo con LA NACION, la celebración será afuera de la catedral y se espera una afluencia sin precedentes, de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles. Al mediodía, después de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, el papa León partirá con rumbo a Lima, la tercera y última etapa de su primera gira.