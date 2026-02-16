Reforma laboral: Luis Caputo destacó una baja del 85% en las cargas patronales para nuevos empleos

El proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado —y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, con posibilidad de modificaciones que lo devuelvan al Senado— introduce cambios destinados a abaratar el costo de creación de empleo formal, especialmente para los nuevos trabajadores.

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

El funcionario se hizo eco de un posteo que destacaba el impacto del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que tendrá un año de vigencia para nuevas incorporaciones y otorgará beneficios durante los primeros 48 meses de cada relación laboral.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el esquema reduce de manera significativa las contribuciones patronales para los nuevos empleados, del 27% actual al 15% por cuatro años.

El estudio dice que, en términos del salario bruto, la carga laboral total descendería del 44% al 32%, mientras que, medida sobre el costo laboral total, la incidencia conjunta de aportes y contribuciones caería del 34,6% al 27,8%.

Por otro lado, de acuerdo con el Iaraf, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) reduce las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En términos del salario bruto, la carga laboral total —que actualmente es del 44%— pasaría al 43% en las grandes empresas y al 41,5% en las pymes.

Si se analiza sobre el costo laboral total —el salario bruto más las contribuciones patronales—, la carga conjunta de aportes y contribuciones caería del 34,6% al 34,1% en las grandes empresas y al 33,4% en las pymes.

Comparación internacional

El informe también compara la situación argentina con la de 39 países, siguiendo la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y considerando un trabajador soltero sin hijos.

Actualmente, los países con mayor carga sobre un trabajador promedio son Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%), mientras que los de menor presión son Nueva Zelanda (20,8%), Chile (7,2%) y Colombia (0%). Con una cuña fiscal del 34,6%, la Argentina ocupa el puesto 25 entre los 39 países analizados (orden de mayor a menor), por debajo del promedio de la OCDE (34,9%).

Con la reforma, si se aplica en una empresa grande, la carga bajaría al 34,1%, manteniendo el puesto 25; en una pyme, descendería al 33,4%, sin alterar su posición; y en el caso de los trabajadores alcanzados por el RIFL, la carga caería al 27,8%, desplazándose al puesto 32.

En cuanto a las contribuciones patronales sobre el costo laboral total, la Argentina ocupa actualmente el décimo lugar entre los países comparados. Con la reforma, pasaría al puesto 11 para el conjunto general y al 20 para los trabajadores incluidos en el régimen de incentivo.