El gobierno de Kicillof se comunicó con la AFA y también puso todo a disposición para la selección

En la provincia de Buenos Aires son herméticos respecto de cómo imaginan el operativo para el retorno y la bienvenida de la selección argentina después del partido de la final contra España en Nueva Jersey.

Sin embargo, LA NACION confirmó que existieron contactos entre la gestión de Axel Kicillof y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poner todo a disposición del plantel de Scaloni.

Dicen los que saben que el ida y vuelta es “permanente” y que el encargado de entablar el puente fue en este caso el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

El funcionario ya tiene en carpeta diferentes trazados en base a lo que puede competer a la jurisdicción bonaerense, pero todo está bajo siete llaves. Se comprometieron a mantener el silencio.

Claudio “Chiqui” Tapia le debe su puesto en el CEAMSE a Kicillof, que lo promovió como presidente de la entidad que gestiona los residuos después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lo corriera de la vicepresidencia de ese organismo.

En la provincia de Buenos Aires, de cara a la vuelta del plantel, se limitan a explicar que están “a disposición de la selección” para lo que elijan. “Se hará lo que ellos quieran y nada de eso se va a saber hasta después del partido”, repiten, entre cuestiones cabuleras de por medio.

Chiqui Tapia con Messi en el Mundial @Chiquitapia

No decir nada que pueda afectar el desarrollo del partido del domingo es parte del discurso de todos los funcionarios -tanto nacionales, como provinciales y de la Ciudad- que no obstante deben prever de qué manera actuar ante la masividad de la recepción que se espera de parte de la gente, más allá del resultado. Sobre todo motivada porque este es el último mundial de Leo Messi.

En todos los estados saben que la decisión la tendrá el plantel y la canalizará a través de la AFA, que de momento no da ninguna instrucción. Los que conocen el devenir de la asociación local y de la selección asumen que la réplica vendrá recién después de la final.

En la gestión de Milei, que no ostenta un buen vínculo con Chiqui Tapia y su gente, no confirman que hayan existido contactos con la AFA, pero sugieren que se entablaron puentes con la delegación en Estados Unidos.

En el gobierno nacional están convencidos de que el epicentro del festejo será la ciudad de Buenos Aires y, aunque hubo contactos con la Provincia, la mesa formal se montó entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par porteño, Horacio Giménez.

Aeropuertos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -que está bajo la conducción política de Santiago Caputo- y Aerolíneas Argentinas son parte de la coordinación.

LA NACION contó que hay un plan que toma más fuerza para esas autoridades, a la espera de instrucciones de la AFA. La idea es que, una vez que llegue el chárter con la selección a Ezeiza (entre las 12 y las 14 del lunes), se dirija al Hangar 5 y de ahí trasladen a los jugadores en helicópteros al helipuerto de la Casa Rosada.

Este sábado, la selección hizo su último entrenamiento antes de la final Aníbal Greco - La Nación

Los funcionarios están convencidos de que el saludo desde el balcón de la sede de Gobierno -que estaría vacía de personal político por orden del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general, Karina Milei- es la opción más segura, porque así evitarían tener que llevar por tierra al plantel hacia algún otro punto. En la Casa Rosada sí quedaría dispuesto personal de Casa Militar que día a día orbita en la sede del Ejecutivo como custodia.

Otra chance es que, desde ahí, se disponga un pasillo por Rivadavia y Diagonal Norte hacia el Obelisco, donde debería montarse un escenario. En ese caso, entran otros factores en juego, como lograr que la gente no tumbe las vallas e impida el avance del micro con los jugadores.

En las últimas horas, fuentes que manejan información de las conversaciones vigentes aseguran que no está descartado que la selección llegue el lunes, duerma en el predio de la AFA en Ezeiza (PBA) a la espera del arribo de sus familias y sus amistades desde Estados Unidos, y acepte la recepción de la gente el martes.

Ayer, la diputada nacional Marcela Pagano, que estuvo involucrada con la AFA en el retorno a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedirle que ponga el Congreso a disposición. Desde el entorno de la vice dejaron trascender que no va a responder ningún requerimiento de ese tipo porque la selección ya sabe que cuenta con el Congreso.

De todas formas, esa opción no forma parte de la planificación que toma más fuerza en la previa del partido.

Atento a su esquema, el Gobierno movió otra ficha este sábado: retiró de Plaza de Mayo de manera transitoria las piedras en recuerdo de las víctimas de la pandemia de Covid-19.

El momento en que retiraron preventivamente las piedras de Covid-19 Presidencia

“La Plaza de Mayo será un punto de encuentro de los hinchas luego de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Por ese motivo, la Presidencia decidió resguardar en Casa Rosada de manera preventiva las piedras emplazadas en homenaje a las víctimas de la pandemia. El traslado se realizó conjuntamente con el personal del gobierno de la Ciudad y desde Presidencia se contactó a los familiares de las víctimas para informarles de esta situación”, refirieron desde Balcarce 50.

Y añadieron: “Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”.

Por su parte, Milei escribió en sus redes sociales un mensaje críptico: “El principio de revelación puede llegar a darnos otra linda ‘sorpresa’. Ya nos ha dado indicios, pero nada mejor que la confirmación”.