El gobierno de Milei niega colaboración en el escape de Flávio Bolsonaro desde Brasil a EE.UU.

En medio del asombro mundial por la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de perder el balotaje, este domingo, contra Luis Inácio Lula da Silva, fuentes del gobierno de Javier Milei negaron a LA NACION haber colaborado en la maniobra de escape del excandidato.

Desde la Casa Rosada insistieron, además, con que no tienen constancia de que Bolsonaro haya ingresado al país antes de volar hacia Estados Unidos, como deslizan algunas versiones este martes.

“No tenemos nada que ver”, refirieron fuentes oficiales ante la consulta de LA NACION. Esto, luego de que el diario Folha de Sao Paulo informara que la administración de Donald Trump habría participado en el plan para sacar a Bolsonaro junto a su esposa Fernanda y a sus dos hijas de Brasil, y que podría otorgarle asilo político.

De esta forma, voces autorizadas de la administración Milei desconocieron participación en el itinerario, más allá de que el presidente argentino es aliado tanto de Trump como del clan Bolsonaro. La partida del senador ocurrió pese a ya no tener pasaporte, por la orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que le negó la salida del país por una causa de presunto lavado de dinero.

Flavio y Fernanda Bolsonaro, el domingo cuando fue a votar DOUGLAS SHINEIDR - AFP

Además de la respuesta oficial de la Casa Rosada, funcionarios de peso dijeron esta tarde tampoco estar al tanto de una supuesta participación local en la huida del dirigente del Partido Liberal (PL). “Que yo sepa, no”, respondió una alta fuente libertaria ante la consulta de LA NACION sobre si el gobierno argentino tuvo algo que ver en el traslado internacional. “Me enteré por los medios”, dijo otra.

Ante las versiones que indican que Bolsonaro podría haber pasado por la Argentina como escala previa a su desembarco en Estados Unidos, en el Gobierno afirmaron esta tarde: “No nos consta”. Así dejaron abierta la duda sobre un eventual ingreso no oficial.

Folha de Sao Paulo señaló este martes que, según aliados del excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro partió a Estados Unidos desde la Argentina, pero no desde Puerto Iguazú, y que la aparición del nombre del excandidato en una lista de pasajeros en el aeropuerto de Misiones habría sido una jugada para distraer.

Más temprano a la mañana, Migraciones había emitido un comunicado en el que afirmó “no registrar ingreso alguno” de Bolsonaro a la Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, indicaron.

Las suspicacias aumentaron con las horas, ya que Milei no solo es un aliado de la familia de políticos conservadores brasileños, sino que también participó activamente en la campaña y no saludó a Da Silva por su victoria.

La oposición, al enterarse del viaje del senador que representa a Río de Janeiro, presionó a la Casa Rosada para que informe si estuvo en el país. “El gobierno argentino a través de Diego Santilli [el jefe de Gabinete] debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera y nuestro territorio para escapar de Brasil”, marcó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

El gobierno argentino a través de @diegosantilli debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera y a nuestro territorio para escapar de Brasil. https://t.co/gG7sf4zo72 — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) October 27, 2026

Por su parte, el diputado nacional socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Migraciones y otras autoridades. “¿Tuvo algo que ver el gobierno argentino con el prófugo Flávio Bolsonaro?“, se preguntó.

Para quienes eran incrédulos. Más vigente que nunca el pedido de informes. Tuvo algo que ver el Gobierno argentino con el prófugo Flavio Bolsonaro? https://t.co/14gRSR3rzG pic.twitter.com/OdGmtBaJPc — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 27, 2026

Mientras intensificó sus ataques a Lula, Milei visitó a Bolsonaro en julio para darle su apoyo y ambos sonrieron en una fiesta derechista junto a una enorme tijera, con la que el excandidato prometía un ajuste del presupuesto. Esa vez, el Presidente incluso pidió a la Justicia ir a ver al exmandatario Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado en 2022 (una causa que Milei desconoce), pero también De Moraes le negó esa posibilidad.

Este mes, Milei se reunió en Washington con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio, como otro guiño a la campaña de la derecha en Brasil. El mitin se dio después de que De Moraes dispusiera el arresto del exdiputado, que ya tenía una condena de más de cuatro años de cárcel, sin cumplir por su residencia en el norte.

Milei y Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos Presidencia

Fue Eduardo Bolsonaro quien aseguró que si su hermano perdía la elección, tenía que irse a Estados Unidos. De Moraes justificó que esa declaración lo llevó a ordenar el impedimento de salida de Brasil del excandidato presidencial.

Ayer, cuando pasó lo del pasaporte, los hermanos Bolsonaro quisieron instalar que la idea de una huida era falsa. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo Flávio Bolsonaro en un video, pese a que hoy hizo lo contrario.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que Bolsonaro hubiera pedido asilo en la Argentina. Fue antes de que se conociera que se lo brindaría el gobierno de Donald Trump.

Lula ganó su cuarto mandato presidencial

“El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el vocero presidencial. Esa fue la manera que eligió la gestión Milei para mencionar el balotaje del domingo, en el que Da Silva se impuso 51,7% a 48,2%, aunque Bolsonaro venía como favorito tras ganar en la primera vuelta.

El excandidato perdedor no reconoció el resultado. Sí lo hizo su partido. Por ahora, tampoco habló sobre su salida del país, pero en su entorno ya denuncian una “persecución política”.