El Gobierno debate sobre la obligatoriedad de las vacunas ante el aumento de los casos de coronavirus

Atento al vertiginoso aumento de los contagios de coronavirus registrado en los últimos días, y más allá del pase sanitario que comenzará a regir el 1° de enero, el gobierno de Alberto Fernández ya discute implementar la vacunación obligatoria en todo el país para mayores de 18 años como modo de frenar el eventual agravamiento de la situación sanitaria en internaciones y muertes.

“Se está poniendo la carga en los no vacunados, aislar a los que están vacunados porque algunos no se quieren vacunar no nos parece justo”, dijo la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa semanal en Casa Rosada. Sin definiciones concretas ni plazos, Cerruti acotó que “en la Argentina hay una tradición en el país de apego a las vacunas, por ahora insistimos con el pase sanitario, pero es responsabilidad de los no vacunados”, detalló.

Fuera de micrófonos, cerca del Presidente afirmaron que la decisión aún no ha sido tomada, pero que la rapidez con la que aumentaron los contagios esta semana obliga a repetir el latiguillo “vamos viendo” también en este sentido.

Gabriela Cerruti dijo que se evalúa la vacunación obligatoria Captura

Según pudo saber LA NACION, la posibilidad de buscar opciones más contundentes para lograr que los 7 millones de argentinos que no tienen completado su esquema de vacunación lo hagan a la brevedad genera opiniones diversas. Mientras el jefe de gabinete y exministro de Salud Juan Manzur es uno de quienes insiste en reuniones privadas en que “en algún momento va a ser obligatoria la vacunación”, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabeza el ala de los que no están convencidos de implementar la obligatoriedad de las vacunas. “La adhesión a las vacunas en la Argentina es altísima. Sigue habiendo demanda, y el pase sanitario la va a incrementar más todavía. Hoy nuestra estrategia es esa. No es algo que se esté analizando en este momento”, afirmaron desde el Ministerio de salud.

En lo que están de acuerdo los principales referentes del Gobierno es en apostar al pase sanitario, que ya se puso en marcha en la provincia de Buenos Aires y Tucumán, y al que se opone la Ciudad de Buenos Aires. “En New York o París entrás a un bar y te preguntan si estás vacunado. Si demostrás que lo estás, te dejan pasar”, graficó un altísimo miembro del gabinete a modo de ejemplo.

Más allá de las posturas de algunos miembros del gabinete, en el Gobierno reconocen que una medida de esas características sería “impopular”, y coinciden con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera la obligatoriedad de la vacunación como “último recurso” ante la pandemia. Mientras el apoyo a la vacunación obligatoria aumenta en países como España, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó semanas atrás que la vacunación “debe siempre respetar los derechos humanos y forzarla no es aceptable”. De todos modos, destacó que “la obligatoriedad de la vacunación solo debe usarse cuando sea necesario para lograr objetivos imperiosos de salud pública”.