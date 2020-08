Fernández se reunió con Guzmán Fuente: Archivo

Maia Jastreblansky Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 18:17

No habrá un mayor cepo al dólar ahorro. A pocas horas de que Alberto Fernández revelara en una entrevista radial que el Gobierno iba a "estudiar" una posible restricción a la compra del dólar para atesoramiento, fuentes del ministerio de Hacienda salieron a rechazar de plano esa posibilidad. "No habrá restricciones extra al dólar ahorro, seguirá vigente el cupo de U$200 mensuales", aclararon.

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes se estabilizará el frente cambiario", dijeron desde Hacienda. Enumeraron los canjes bajo la ley de Nueva York, la deuda en dólares bajo ley argentina y la subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta U$500 millones aprobado por la ley prórroga del Presupuesto.

Las fuentes del equipo económico salieron a despejar versiones luego de que el Presidente señalara esta mañana en Radio La Red que "hoy por hoy hay una demanda de pequeños ahorristas que es muy grande y eso es un problema". Consultado sobre un posible cepo más duro, Fernández respondió: "Vamos a estudiarlo. Ahora está por venir (el ministro de Hacienda Martín) Guzmán (a Olivos)". El Presidente alimentó así algunos rumores que habían trascendido en las últimas horas. "Que tenemos U$10.000 millones de reservas es cierto, es lo que nos dejó (Mauricio) Macri. Hoy muchos se vuelcan al dólar. Inclusive hay personas que tras recibir la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) compraron dólares", señaló.

Unos minutos después de terminar esa entrevista radial, Fernández efectivamente se reunió en la quinta presidencial con Guzmán. Tras ese encuentro, las fuentes oficiales salieron a despejar la incertidumbre que había dejado el Presidente.

Cerca de Guzmán confirmaron a LA NACION que el economista de Columbia no tuvo que desplegar ningún argumento ningún para convencer a Fernández de no clausurar el dólar ahorro. "El ya estaba convencido de eso", contaron altas fuentes de Economía. "Las declaraciones (del Presidente) fueron malinterpretadas", estimaron.

En Hacienda aseguraron: "Va a haber menos presión sobre el frente cambiario. No hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".

Semanas atrás, el Ministerio de Economía cerró un acuerdo con los principales fondos de acreedores de la Argentina con deuda en dólares bajo legislación extranjera. Tal anuncio generó una fuerte baja del dólar informal, que luego recuperó terreno ante la caída permanente de las reservas internacionales y las dudas que presentan la falta de un plan económico, un rebote económico sin divisas, y las crecientes expectativas de devaluación por el alza de las cotizaciones alternativas ante la marea de pesos inyectada en el mercado.

Desconcierto

Las declaraciones de Fernández hoy descolocaron a distintos portavoces oficiales del Gobierno que manifestaron que la restricción de dólares siempre es un problema presente, pero que no tenían en carpeta una medida inmediata.

"Del problema del dólar es algo que se habla hace rato. No es de ahora, ni de hoy puntualmente", atinó a decir un estrecho colaborador oficial que suele moverse en Olivos tras los dichos de Fernández.

Otro vocero acotó: "Es un tema a resolver, como lo son las tarifas, o tantos otros temas. Pero no estuvo en las últimas horas en la mesa de discusión para hacer algo en lo inmediato, no estuvo en la agenda". Reconoció, no obstante, que una decisión de ese tipo "no se anticipa", se ejecuta.

En Hacienda especificaron que "hubo una errónea interpretación de declaraciones sobre la posibilidad de utilizar pesos de los subsidios alimentarios para la compra de dólar ahorro". Aunque las fuentes oficiales insistieron que el Presidente fue "malintepretado", Fernández no fue hoy el único funcionario que aludió al problema del dólar ahorro.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, espada del Presidente en la coordinación económica, dijo esta mañana en Radio Mitre: "Hay que amigarse con el cepo, que es una condición de estabilidad macroeconómica. Hay que ir evaluando, siempre está sobre la mesa. No podemos gastar los dólares en un ahorro que va al colchón porque eso lo saca del sistema productivo".

Respecto al efecto que podría generar una restricción mayor al dólar oficial, Todesca reconoció: "Siempre que hay regulación se genera una brecha. Tener una brecha amplia no es cómodo, pero hay que estipular prioridades".

Tanto en el Ministerio de Economía como en el de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas estimaban semanas atrás que los canjes de deuda bajo legislación extranjera y local provocarían un aflojamiento del cepo al dólar. Ambos aclararon que sería de manera gradual y no total. Nadie en el Gobierno es amigo de la desregulación total. Incluso, Kulfas lo había prometido semanas atrás en un encuentro con más de 300 empresas norteamericanas.

Sin embargo, el Banco Central (BCRA), que en las últimas horas también había negado cambios en el acceso al dólar "ahorro", venía en los últimos días ajustando su estrategia para intentar desincentivar la compra en divisas extranjeras para el atesoramiento. No sólo elevó el piso que se paga por los plazos fijos en moneda local sino que redujo esta semana el ritmo de deslizamiento que habilita para el tipo de cambio oficial para que la tasa implícita de rendimiento que surge de estos ajustes quede debajo de la mínima garantizada para un depósito a plazo fijo en los bancos. La idea es demostrar que la apuesta al peso le gana no sólo a la inflación sino también es más rentable que la compra de dólares para atesorar.

El Banco Central, que venía de perder US$1200 millones de sus reservas netas en intervenciones entre abril y mayo, y había logrado un alivio en junio, al lograr comprar US$672 millones gracias a las trabas de acceso al mercado impuestas a la demanda de empresas, en julio no solo debió resignar US$8,5 de cada US$10 recuperados un mes antes, sino que lleva cinco ruedas vendiendo activamente dólares este mes.