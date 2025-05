El Gobierno defendió a la conducción del PAMI y negó irregularidades en la licitación para la provisión de pañales

Con todas las herramientas mediáticas a su alcance, y en el inicio de la recta final de la campaña hacia las elecciones en la Ciudad, el gobierno de Javier Milei defendió hoy la licitación que la conducción del PAMI llevó adelante para la provisión de pañales para adultos mayores, sospechada de irregularidades y cuestionada por referentes del sector salud.

Los cambios incluyen, además, un nuevo mecanismo de distribución, a ponerse en marcha a partir del 1 de junio, por el cual se implementará la entrega a domicilio en lugar de tener a las farmacias como intermediarias entre los usuarios y la obra social de los jubilados.

“A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente sepan que eso se terminó”, apuntó el portavoz Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada. Mientras en dos pantallas ubicadas a su lado se proyectaban imágenes de pañales de PAMI a la venta en sitios de venta online como Marketplace, el portavoz acusó a un “lobby empresario que atenta contra adultos mayores” por esa distribución. “Se va a quitar a todos los intermediarios para que no quieran vender los productos en Marketplace; porque no solo robaban comida a los pobres, sino que también los pañales de los adultos mayores”, dijo el funcionario.

Manuel Adorni

Según publicó LA NACION, en medio de internas políticas en el seno del oficialismo, PAMI adjudicó la distribución nacional de pañales para adultos a la empresa Urbano Express S.A, en una licitación considerada relámpago y cuestionada por las empresas que quedaron fuera del millonario negocio, uno de los contratos más onerosos del organismo.

Además de la protesta por los tiempos -las otras empresas aducen que no llegaron a cumplimentar los requisitos en tan solo una semana- hubo quejas, además, por el tamaño de los futuros pañales, más chicos que los que se distribuyen hasta ahora.

En un disparo directo hacia esas críticas, Adorni calificó de “increíble” que “un conjunto de empresas del sector firmaran un acuerdo en el que de manera coordinada se comprometieron a no participar del proceso [de licitación]”. Reiteró, además, que la licitación no estuvo direccionada. “Este gobierno no hace eso. Los pañales van a llegarle a los abuelos a sus casas, y no van a ser más caros”, detalló el portavoz, y calificó de “maliciosas” las versiones periodísticas sobre la licitación.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

Desde la conducción del Pami, que encabeza Esteban Leguizamo, afirmaron a LA NACION que “lo que buscamos es cumplir con los pedidos de los organismos de control, que pedían transparentar el proceso de provisión de pañales”. Indicaron, además, “se hará un control de calidad de los productos que por alguna razón no se hacía” desde hace casi dos décadas. Hablan de “cartelización” y apuntan a las empresas del sector farmacéutico, hasta ahora receptoras y distribuidoras de los pañales que reciben de PAMI.

Explicaron, además, que con el nuevo sistema tendrán la “trazabilidad” del producto, ya que la distribución será responsabilidad de la empresa adjudicataria. “Los que se quejan son los intermediarios”, reiteraron. Al igual que Adorni, cerca del director del PAMI afirmaron que “los tiempos se respetaron”, y que “si las otras empresas no se presentaron (a la licitación), ahora no deberían quejarse”. Leguizamo tiene sintonía con el asesor todoterreno Santiago Caputo, mientras Karina Milei y el tándem que componen Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem controlan buena parte de las filiales regionales de PAMI. Desde esa entidad reiteraron que las empresas que no se presentaron a la licitación “presentaron la queja el mismo día, con los plazos vencidos”.

Defensa de lo actuado

En tren de defender lo actuado, desde la obra social de los jubilados afirmaron que manejar un universo de 5,3 millones de afiliados, de los cuales un 90 por ciento utilizan los servicios de Pami, no es nada sencillo. “Redujimos el déficit, todavía no del todo. El Presidente y el Ministerio de Economía nos están ayudando, pero no se ha quitado ninguna prestación, lo que queremos es que reciba ayuda quien verdaderamente lo necesita”.

Días atrás, surgieron denuncias contra varias oficinas de PAMI de todo el país, en particular en Misiones contra Adrián Núñez, armador y dirigente de La Libertad Avanza en esa provincia, y a Alfredo “Capi” Rodríguez, dirigente de LLA chaqueño, a quienes se acusa de estar detrás de los pedidos de “diezmos” a los trabajadores para financiar a los partidos provinciales y municipales.

“Eso lo tiene que decir la Justicia. No tenemos nada que ver con esos supuestos diezmos, nosotros mismos hemos incentivado que se realicen auditorías para despejar cualquier tipo de dudas. No tenemos nada que aclarar sobre situaciones que no han existido", cerró el portavoz durante la conferencia de prensa.