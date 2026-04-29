Remate online: cómo acceder a la subasta de camionetas desde 3 millones de pesos

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires realizará una subasta online de camionetas usadas pertenecientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). El remate será abierto al público y los vehículos tendrán precios base que comienzan en 3 millones de pesos.

La subasta se realizará el 15 de mayo entre las 11 y las 13.10, bajo la modalidad online y al mejor postor, a través de la plataforma oficial de subastas del banco.

Se trata de utilitarios usados que actualmente no están en funcionamiento, por lo que se venderán en el estado en que se encuentran.

Hay una gran variedad de modelos y precios en el remate (Foto: Banco Ciudad)

Qué vehículos se subastan

Entre los modelos incluidos en el remate se encuentran distintas camionetas utilitarias de trabajo, entre ellas:

Fiat Ducato

Renault Master

Renault Kangoo

Citroën Jumper

Todos los vehículos forman parte de lotes que se ofrecerán con base desde los $3 millones, lo que puede representar una oportunidad para empresas, talleres o particulares interesados en utilitarios para reparar o utilizar como repuestos.

Las camionetas pertenecían al PAMI (Foto: Banco Ciudad)

Dónde ver las camionetas antes de la subasta

Las unidades podrán inspeccionarse previamente en Avellaneda, en el predio ubicado en Juan Bautista Palaa 322.

La exhibición se realizará del 4 al 8 de mayo de 2026, entre las 9 y las 12 horas.

Desde la organización informaron que quienes deseen asistir deberán presentar DNI para acreditar identidad, por motivos de seguridad.

Cómo participar de la subasta online

Para participar en la subasta, los interesados deberán registrarse en el portal oficial del Banco Ciudad y crear una cuenta como persona física o jurídica.

Además, será obligatorio constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor base de cada lote. Este requisito deberá cumplirse hasta 48 horas hábiles antes de la subasta, según las condiciones establecidas para el remate.

Las camionetas se entregan en el estado en el que están (Foto: Banco Ciudad)

Condiciones de venta y retiro

Los vehículos se venderán en el estado en que se encuentran, ya que han sido previamente exhibidos. Por ese motivo, la organización aclaró que no se admitirán reclamos por desperfectos, deterioros u otros problemas mecánicos.

Una vez finalizada la subasta y abonado el monto total correspondiente, los compradores deberán retirar el lote adquirido dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Este tipo de subastas públicas organizadas por el Banco Ciudad se realizan con frecuencia para liquidar bienes de organismos públicos y suelen atraer a compradores que buscan vehículos o maquinaria a valores por debajo del mercado.