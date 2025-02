El Gobierno defendió la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió este miércoles la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei ante la falta de acuerdo en el Senado. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz libertario dijo que es un procedimiento que fue avalado y utilizado por otros presidentes y apuntó contra los legisladores a casi un año del envío de los pliegos.

“Ha pasado un año de la presentación de los pliegos y habiendo pasado todas las instancias, no se ha logrado que el Senado lo apruebe, lo cual nos apena mucho y entendemos que era el momento de nombrarlos en comisión en tanto dura el periodo legislativo ordinario. El resto del proceso en el Senado sigue siendo responsabilidad de senadores”, sostuvo Adorni este mediodía.

Y siguió: “Habiendo cumplido con los requisitos, no entendemos que haya ocurrido lo que ocurrió. No estamos hablando de cuestiones partidarias sino académicas y de idoneidad, superado de sobremanera por ambos. Es al decisión de Milei de avanzar y que la Corte Suprema tenga a todos sus miembros a casi un año sin que esto avance como corresponde. Veremos cómo se desenvuelven los hechos”.

Al ser consultado sobre un plan alternativo si el Senado rechaza la designación, el portavoz sostuvo: “Los jueces están designados en comisión y es lo que esta ocurriendo. Se seguirán los pasos legales para que sea así, no hay mucho más para aclarar. Pasó un año desde que el Senado tiene los pliegos y no han logrado avanzar. El decreto está dentro de las atribuciones del Presidente”.

Tras ello, apuntó contra los senadores que se oponen con dureza al decreto, tal como lo hizo Unión por la Patria. “En general el kirchnerismo cuando no está en el poder, todo lo que está en el poder es una dictadura, pero es una practica habitual, pasó con todos los gobiernos donde no eran parte. Poco importa que ellos nos traten de antidemocráticos. Estuvo un año el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo”, aseveró Adorni, al tiempo que agregó: “A los jueces los propone el Presidente, no debería existir otra causal de no aprobación de pliego si no es por una cuestión técnica o de idoneidad, que ambos jueces cumplen. Es difícil comprender la definición de que tomamos una decisión inconstitucional. Este mecanismo ha sido utilizado por todo el espectro político”.

📃 • Rechazamos la designación de Lijo y García Mansilla: SIN ACUERDO DEL SENADO, NO HABRÁ JUEZ DE LA CORTE pic.twitter.com/mkwPPP1zBS — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) February 25, 2025

Ante el comunicado de Unión por la Patria que asegura que Milei “violó la Constitución”, Adorni replicó: “Entiendo que son cuestiones que esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar más un tema. No hay nada más republicano que la Corte tenga sus funciones plenas en virtud de que todos los miembros estén en funciones. Descreemos del fin último de los comunicados, todo ha sido dentro de la ley y de la Constitución y un mecanismo ya utilizado. Todo lo que digan revisten cuestiones más políticas que de los jueces. Se han cumplido con todos los pasos”.

La designación por decreto

Tal como publicó LA NACION, el Ejecutivo firmó el martes el decreto para designar en comisión a ambos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia, que funcionó estas últimas semanas con tan sólo tres miembros. El nombramiento se da en un contexto en el que el Congreso está en receso hasta el sábado y luego de que ambos pliegos fracasaran en el Senado.

A través del Decreto 137/2025, el Poder Ejecutivo estableció: “Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Por su parte, cuestionó al Senado, dijo que no realizó un análisis serio y objetivo, y argumentó que “es imperativo” que el Presidente intervenga.

“Ambos han cumplido con cada uno de los requisitos procedimentales establecidos tanto en el Decreto N°222/03 -atribuciones del Presidente para el nombramientos de magistrados- como en el Reglamento del Senado y han agotado todas las instancias de participación allí receptadas”, expresaron Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el documento y apuntaron contra la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta por haber dictaminado únicamente sobre el pliego de Lijo y no respecto al de García-Mansilla.

De esta manera, en la apertura de sesiones del sábado a la noche, Lijo y García-Mansilla estarán ubicados en el recinto junto con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes actualmente integran el máximo tribunal tras el retiro del cordobés Juan Carlos Maqueda.

