El Gobierno descarta movimientos en el gabinete en lo inmediato y busca relanzar la gestión

El día después de la nueva derrota electoral del oficialismo comenzó muy distinto en la Casa Rosada de lo que sucedió en septiembre pasado, tras la inesperada caída en las primarias que derivó en una renuncia en tropa del gabinete de los ministros que se referencian con Cristina Kirchner. En Balcarce 50 se habló hoy de un “cambio de clima”, en el que, aunque reconocieron la dificultad de gestionar a partir de diciembre próximo, ya sin quórum propio en el Senado, admitieron que el escenario de derrota fue “menos contundente” de lo esperado y que eso “abría un nuevo escenario”. Dijo un alto funcionario a LA NACION: “Pensábamos que hoy íbamos a estar con los matafuegos, controlando un incendio y no terminó siendo así”.

“Ahora lo que se replantea es cómo sigue el Gobierno, hasta ayer todos se preguntaban cómo seguía el Frente de Todos, no es lo mismo”, agregaron desde el oficialismo en un gesto que busca dejar atrás las enormes diferencias que quedaron expuestas tras la derrota en las primarias. Y que volvieron a reactivarse con la ausencia de Cristina Kirchner ayer en el bunker de la coalición. “Está en reposo, lo explicó ella”, insistieron, pero nadie podía dar mayores precisiones del motivo por el que no hubo un mensaje grabado o por qué no fue comunicada más temprano su ausencia.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021

Por el momento, desde el Gobierno aseguraron que no se evalúan cambios de Gabinete, al menos en lo inmediato. “Los cambios que podrían haberse dado ahora en noviembre se precipitaron con lo que pasó después de las PASO y se dieron ahí”, dijo una de las voces consultadas en referencia a lo sucedido tras la crisis interna del gobierno. “No se habló de cambios de Gabinete”, insistió otro. “Ahora lo que hay que empezar a hacer es un acomodamiento, pero no más cambios”, agregó una tercera voz consultada.

“Ahora nos tienen que ver gobernar sin pandemia, tenemos dos años para hacerlo. El escenario mejoró mucho de septiembre acá. Ayer la oposición a la mañana de ayer hablaba de “transición” y a la noche ya no lo hacía. Lo que se esperaba y lo que pasó no fue lo mismo ni para nosotros, ni para Juntos”, completaron. Y en ese sentido, eran varios los que se ilusionaban con que a partir de ahora se vea una “agenda propositiva” por parte del Gobierno.

En ese esquema de buscar “mirar para adelante”, aseguraron en el oficialismo que gran parte de lo que viene en materia de gestión es focalizar en el acuerdo nacional al que convocó anoche el presidente, Alberto Fernández, en un mensaje grabado que salió previo a su llegada al bunker del Frente de Todos, en el que el dato saliente fue la ausencia de Cristina Kirchner. En ese sentido buscaban bajar la tensión de las diferencias entre ambos explicando que ella le habría anticipado antes a Fernández su ausencia y que también lo felicitó por su mensaje. “No es cierto que él se haya enterado que ella no venía por un tweet”, aseguraron desde el entorno del mandatario.

Alberto Fernández baja del helicóptero y se dirige a Casa Rosada Silvana Colombo

Sobre el acuerdo nacional al que llamó el mandatario y que, recalcaban, tiene el apoyo de Sergio Massa y de la propia Kirchner, ponían especial foco en la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con los distintos sectores.

“Escuchamos, entendimos y reaccionamos después de las PASO”, recalcaron hoy en el Gobierno, y enfocaron en el “esfuerzo de la militancia para achicar la diferencia en votos”. Tras lo que aseguraban que fue precisamente a ellos a quienes Fernández se dirigió cuando habló de festejo anoche. “Se lo dijo a la militancia porque el miércoles es su día y está la marcha. Él se refirió a ese festejo, por el triunfo de la militancia”.