El Gobierno designó al nuevo subsecretario de Derechos Humanos y prevé más cambios en el área

El Gobierno designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Alberto Baños, quien dejó su cargo a finales de la semana pasada.

Baños, un exjuez del fuero penal, ocupó el cargo desde el comienzo de la gestión libertaria, cuando el área era todavía una Secretaría y lo separaba un abismo con las organizaciones de derechos humanos. Algo que se prevé que se repetirá con Mogaburu, ante la posibilidad de que se profundice la línea de la gestión libertaria.

Mogaburu es profesor de historia y abogado por la Universidad Católica Argentina y cursó estudios internacionales sobre derechos humanos en la Washington College of Law y un máster en la misma especialidad en la Universidad de Navarra.

La designación de Mogaburu fue celebrada por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio: “En esta segunda etapa, que se inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu”, dijo.

Amerio agregó: “Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”.

El viceministro de Mariano Cúneo Libarona se refirió, también, a los recortes que se hicieron en el área desde diciembre de 2023, cuando la administración libertaria llegó al poder.

“Durante estos dos años de gobierno del presidente Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, enumeró.

Anticipó, en tanto, que en la etapa de Mogaburu “la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”. Y sostuvo que las medidas que vienen llevando adelante “contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los derechos humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.

Mogaburu es abogado con formación de posgrado en derechos humanos y derecho penal. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación y actuó durante más de quince años en tribunales orales federales.

Hasta su designación, ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Alberto Baños, el subsecretario saliente SDH

La salida de Baños

“Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino”, dijo Baños a fines de la semana pasada. “Cumplió con los dos años prometidos, hizo un trabajo agotador. Se lució”, afirmaron entonces en la cartera que dirige Cúneo Libarona.

Por fuera de los números del recorte, a Baños se enfrentó con las organizaciones de derechos humanos. A mediados de noviembre, en una exposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, el exjuez ofreció un discurso que levantó controversias, en el que habló de una “memoria completa” respecto de la última dictadura militar.

“Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada. En nuestro país hubo más de 1000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras”, dijo, y agregó: “Los hacedores de la memoria no lo han tenido en cuenta”.

“Los negocios del pasado se acabaron. Más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos sí, la corrupción no”, sostuvo.