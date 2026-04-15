El Gobierno designó otro veedor en la AFA, después del traspié con la renuncia del antecesor

Luego de que el jueves se concretara la salida del primer abogado designado como veedor en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno designó hoy a Diego Coste para salir del mal paso. Se trata de un abogado experto en derecho societario, según confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Justicia.

La designación de Coste tuvo lugar menos de una semana después de que Agustín Ortiz de Marco, que había sido elegido antes del cambio de autoridades en Justicia, renunciara al cargo antes de asumir.

En marzo pasado, el Gobierno dispuso una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la universidad que no llegó a ver la luz. Todo se dio en el marco de la avanzada del Gobierno con la institución liderada por Claudio “Chiqui” Tapia.

La veeduría se concretó a partir de una solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ). Se trata del organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, consignó la resolución ministerial.

Las irregularidades detectadas motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. Por eso el Gobierno designó dos veedores en la AFA.

Diego Coste y Daniel Vítolo IGJ

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Miguel Pappacena, que sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local.

Según pudo saber LA NACION, Ortiz de Marco fue citado por las autoridades para comenzar la tarea, como habitualmente se hace en estos casos, y renunció antes de asumir.

En la trastienda de ese intercambio se inscribe, según dejaron saber cerca del letrado a este diario, la falta de contactos antes de tomar el caso. En tanto que desde el Ministerio apuntaron a los contactos formales que hubo para intentar ubicarlo y enviaron documentos de eso.

Interna oficialista

En medio de las idas y vueltas se registró el cambio de autoridades en la cartera. Ortiz de Marco había llegado a pedido de Sebastián Amerio, exsegundo de Justicia y actual Procurador del Tesoro. Algo que cerca del funcionario niegan, pese a que al menos dos fuentes indican lo contrario.

Agustín Ortiz de Marco Estudio Pearson

En el Ministerio de Justicia negaron que esa renuncia fuera un síntoma de la falta de apoyo político para inspeccionar la AFA. Explicaron que Ortiz de Marco presentó su dimisión luego de haber sido citado en dos oportunidades para empezar la veeduría. LA NACION accedió a los registros de los contactos.