El Gobierno entregó a la Cámara Nacional Electoral el software del escrutinio

El escrutinio estará a cargo de la empresa venezolana Smartmatic a pesar del rechazo del kirchnerismo

En medio de la fuerte polémica por las denuncias sobre la supuesta falta de transparencia en los sistemas de transmisión de telegramas y el conteo de votos para las próximas elecciones, el Gobierno entregó hoy a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el software de Smartmatic que se utilizará por primera vez este domingo, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, el kirchnerismo ratificó hoy que no confía en el sistema y volvió a sembrar dudas sobre la legitimidad del escrutinio provisorio. "Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada", dijo el apoderado del PJ, Jorge Landau, el dirigente que encabezó la cruzada.

Como estaba previsto, la entrega se produjo durante una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales, que se realizó en la sede del Correo Argentino, en Barracas, y de la que participaron los fiscales partidarios. Estuvieron presentes autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE), de la Cámara Nacional Electoral (CNE), apoderados de los partidos políticos y representantes informáticos de todas los espacios.

En la reunión se realizó el proceso de firma digital de las copias de resguardo y el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas y también del software de recuento provisional de resultados, que luego será entregado a la CNE.

"En pos de garantizar la total transparencia del proceso electoral, será la primera vez en la historia que se hace entrega del software de transmisión de telegramas de resultados de mesa que se utilizará en las PASO", destacaron desde la DINE.

Ayer, a través de una acordada, la CNE le había ordenado al gobierno nacional que entregue de manera "inmediata" el software "para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas". Antes de que se diera a conocer la acordada el Gobierno había citado a los partidos para hoy.

La empresa venezolana Smartmatic se hará cargo del escrutinio en reemplazo de la española Indra, que lo venía haciendo desde 1997.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró que las elecciones serán "totalmente transparentes" y minimizó las denuncias de la oposición por una supuesta manipulación de los resultados al señalar que "son chicanas irresponsables".