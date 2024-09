El Gobierno explicó cómo piensa bajar la inflación a 18% el año que viene

Escuchar

Tras el adelanto de los lineamientos del presupuesto 2025 que realizó este domingo el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó que fue el primer mandatario en la historia en hacerlo y se refirió a uno de los puntos más importantes de la presentación, que tiene que ver con el número de la inflación, que será de 18 por ciento el año próximo, según el Gobierno.

“ El trabajo en términos de inflación está terminado . La política monetaria es consistente con una inflación cero, y no modificamos la cantidad de dinero de la economía. El problema inflacionario va de la mano con los problemas monetarios, por lo que cuando solucionás ese problema, solucionás la inflación”, explicó en su conferencia de prensa habitual.

Y marcó: “Todo está dentro de lo que teníamos previsto para estos meses en donde la tarea en términos de inflación está realizada. Que la política monetaria impacte lleva varios meses, así que esto va a seguir así hasta que la inflación sea un tema del pasado”.

Sobre la presentación de Milei, aseguró que los “innegociables” del Gobierno son las reglas fiscales como la de que el superávit primario debe ser igual a los intereses a pagar. “El Presidente aclaró que cuando deban modificar algo deben explicar las partidas a modificarse, porque todo el presupuesto apunta a la eficiencia en el gasto. Hay dos ejes: el equilibrio de las cuentas públicas y, en lo que respecta al gobierno nacional, un gasto bajo y eficiente. Lo demás corre por cuenta de las provincias y apelamos nuevamente a que sean consistentes con el equilibrio de las cuentas públicas”, advirtió

El Presidente Javier Milei durante la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso Nacional. Prensa Senado

“Lo que el Presidente manifestó no es ni más ni menos que lo que decimos a diario: nos podemos hacer cargo de la caja del gobierno nacional, pero no de lo que hagan las provincias con sus cuentas porque tienen la autonomía para decidir sobre lo que quieren hacer. Milei apela al equilibrio fiscal como regla en las provincias y municipios que tienen que tratar que sus arcas estén equilibradas por su salud financiera”, subrayó y sumó: “ Esto de emitir chachos no va a solucionar absolutamente nada, quedó demostrado en los últimos 120 años de historia que el déficit fiscal genera miseria . El trabajo del equilibrio en las cuentas de los gobiernos es fundamental para que todo funcione bien, y hay jurisdicciones que hacen un buen trabajo y otras que no”.

Al mismo tiempo, el vocero marcó que considerar que una provincia con superávit está en desventaja es un “error conceptual”, ya que anteriormente cuando esto ocurría era porque “papá Estado terminaba la situación con un adelanto o una obra pública que salvaba al agujero financiero”. ”Ahora va a pasar que a las provincias que tengan equilibrio fiscal les va a ir bien y a las que no van a empezar a tener problemas financieros serios. Si en el futuro vamos a bajar impuestos cuando el superávit sea estructural, las provincias deben tomar la misma decisión y cada gobernador tomará la decisión que considere mejor para sus habitantes”, manifestó.

También aprovechó para resaltar que esta oportunidad se trató de la primera vez en la historia en la que un primer mandatario argentino explicó su presupuesto ante el Congreso, y resaltó que “tiene que ver con el valor de la palabra”. “Esto significa que no hay canilla libre: si el presupuesto de una empresa es deficitario, la empresa quiebra y los trabajadores quedan en la calle. Si el presupuesto de una nación es deficitario, a la larga, la nación quiebra y sus habitantes quedan hundidos en la peor de las miserias ”, comparó.

“A partir de ahora, el equilibrio fiscal va a ser la norma. El Presidente espera que exista un debate responsable y que la austeridad fiscal también sea la regla en las legislaturas de todas las provincias”, agregó.

El Congreso este domingo por la noche. Prensa Diputados

Frente a la ausencia de gran parte de la bancada de la oposición este domingo por la noche en el Congreso, Adorni resaltó que cada uno “es libre de ir o no ir a una invitación del Presidente” y que “tendrán sus motivos personales, políticos o ideológicos y está muy bien”. Sin embargo, consideró que sería “extraño” que se rechace un presupuesto que garantiza “que no se van a dilapidar recursos”. “Sería la primera vez en la historia que a un presidente le rechazan dos presupuestos seguidos. Un hecho histórico por lo lamentable, pero no se aprueba el presupuesto deberemos seguir con el del año pasado”, adelantó.

“De alguna forma llegamos a un 200% de inflación, no fue por nada. Fue porque las cosas se hicieron mal y las cuentas en orden no se cumplieron en varios años del último siglo”, criticó y añadió: “A partir de ahora el equilibrio fiscal va a ser la norma para todos, independientemente de la coyuntura económica. Vamos a pretender que ante todo lo que implique un gasto se explique qué partida se va a reducir para poder afrontarlo”.

En la misma línea, insistió en que “hay que esperar a que se inicie el debate parlamentario, dejar que las cosas fluyan y apelar a la voluntad de votar un presupuesto totalmente innovador”. “Votar ese presupuesto debería ser algo transversal a todas las fuerzas políticas independientemente de qué piense votar cada uno. No veo que haya problemas con respecto a eso, seria infantil cuestionar la metodología de déficit cero y de no gastar mas de lo que se tiene”, opinó.

