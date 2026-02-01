El Gobierno explicó puntos clave de la reforma laboral

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, y argumentó que su objetivo es generar “seguridad jurídica”. Además, se refirió a los nuevos mecanismos que modifican aspectos esenciales de las relaciones de empleo como la nueva fórmula indemnizatoria, los bancos de horas, el fondo de asistencia laboral y el fraccionamiento de las vacaciones.

“El proyecto de reforma laboral que se ha presentado en el Senado enmarca la extraordinaria política económica que está haciendo Milei y que ha sido votada por todos los argentinos. La reforma busca ordenar elementos que se distorsionaron en el tiempo”, aseguró el funcionario este domingo en diálogo con Radio Splendid.

Uno de los puntos que mayor interés despierta es la modificación en el esquema de vacaciones. Consultado por las nuevas reglas para el descanso anual que contempla la normativa, explicó: “La reforma laboral prevé las vacaciones exactamente igual que como estaban, lo único que permite al trabajador, en conjunto con el empleador, sin que se lo sancione, es que se podrán partir las vacaciones. Hoy el Estado se mete en la propia voluntad del trabajador. Lo que se busca es volver a darle una potestad al trabajador de decidir sobre su propia vida”.

En sintonía con la flexibilidad horaria, el secretario defendió la implementación de los bancos de horas mediante convenios colectivos, permitiendo que la jornada diaria pueda extenderse hasta las 12 horas

“El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más. Si quiero trabajar más, ¿por qué el Estado me lo va a impedir? Se regula el trabajo a tiempo parcial, el que quiere trabajar menos con su proporción correspondiente, trabajará menos. Hoy solo puede mejorar su remuneración si trabaja más tiempo, se va a poder mejorar si trabaja mejor”.

Y añadió: “Hay gremios que están entusiasmados con este tema, existen los bancos de hora y nadie va a cobrar menos por eso”.

En la normativa el Gobierno dispuso la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como alternativa a la indemnización tradicional, un fondo que se alimentará del tres por ciento del aporte obligatorio de los empleadores. Sobre este punto Cordero, manifiesto:

“Hace muchos años se había aumentado el valor del IVA para quitar las contribuciones patronales. Este valor continuó y se volvieron a agregar las contribuciones. Esto genera aún carga indirecta sobre los contratos laborales de dependencia que son mayores que en toda la región. De esto se detrae simplemente un 3% de la contribución patronal que va un fondo que va a ser utilizado principalmente por las pymes. Está pensado para aquellas Pymes que no logran generar fondos para desvinculaciones que no siempre son por despido sino de común acuerdo con el trabajador. Acá se ordenan las inmediaciones por despido no se reducen”.

Por último, sostuvo que la modernización laboral “fortalece los derechos de los trabajadores”, fomenta la contratación y que es una ley “a favor de todos, de los trabajadores, de los sindicatos y toda la Argentina”