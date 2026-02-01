El fuerte cruce entre Bullrich y Alonso por la baja de la edad de imputabilidad: “Política barata y oportunista”

Patricia Bullrich y Javier Alonso protagonizaron un fuerte cruce este sábado en redes sociales por la baja de la edad de imputabilidad: el ministro de Seguridad bonaerense la acusó de hacer “política barata y oportunista”, mientras que, por su parte, la senadora nacional lo tildó de estar “siempre del lado de los delincuentes”.

La discusión se desató luego de una publicación en X del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien sostuvo, haciendo referencia a dichos anteriores de Alonso, que el país necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero advirtió que bajar la edad de imputabilidad no resolvería los problemas de fondo. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, expresó el mandatario provincial al citar al ministro de Seguridad bonaerense.

No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes.



¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la… https://t.co/cqbjcfXzri — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

Tras ese mensaje, Bullrich cuestionó esa posición en materia de seguridad. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, escribió. También lo desafió a habilitar los comentarios en su publicación.

Por otra parte, la exministra de Seguridad Nacional señaló: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“.

Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista.



La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando… https://t.co/RMkSnAkcH3 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) January 31, 2026

Ante el cuestionamiento de Bullrich, Alonso se incorporó al debate virtual e indicó: “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. También agregó: “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial”.

En su planteo, el ministro bonaerense sostuvo que la problemática juvenil no puede reducirse a una discusión sobre la edad de imputabilidad y advirtió que la minoridad no se aborda con “slogans”, “chicanas” ni “agitando bronca desde las redes”. En esa línea, remarcó que el eje debe estar puesto en la prevención y la integración juvenil, en línea con lo planteado por la Conferencia Episcopal Argentina.

Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no. pic.twitter.com/tLPOoVFHua — Jorge Macri (@jorgemacri) January 29, 2026

El intercambio con Bullrich se produjo en un contexto en el que, algunos días atrás, Alonso ya había protagonizado otro debate público en redes sociales por un tema vinculado a la seguridad. En esa oportunidad, el ministro bonaerense respondió a Jorge Macri luego de que el jefe de Gobierno porteño cuestionara al conurbano tras la recuperación de un edificio del Conicet, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que estaba tomado.

En esa ocasión, Alonso acusó a la administración porteña de utilizar los problemas “para la tribuna” y de no hacerse cargo de la responsabilidad que le compete por ser el mandatario de la capital y por el hecho de que su fuerza venga gobernando ese distrito desde hace “casi 20 años”.