Alberto Fernández: "Es imperdonable que haya indocumentados en Argentina"

"Es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años", dijo el Presidente

22 de octubre de 2020 • 12:58

El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas y facilitar la emisión del DNI.

"Es imperdonable que el Estado, por no estar registrada una madre, haga padecer a los hijos", dijo el Presidente sobre la situación que padecían las personas que no tenían DNI y no podían recibir derechos como la Asignación Universal por Hijo o cobrar el beneficio de la Tarjeta Alimentar.

A su vez, celebrando el Día de la Identidad, Fernández saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños y dijo que no es casualidad que ese día se festeje en su aniversario. El Presidente dijo que años anteriores este día se celebraba con integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo e hijos y nietos recuperados pero que esta vez eligieron conmemoran a otros que "necesitan conocer su identidad que la tienen, el resto de la Argentina lo desconoce por no estar registrados".

"Fue una estupenda idea de todos los que me acompañan que este Día de la Identidad la dediquemos a los que viven indocumentados en la Argentina por múltiples motivos. Es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años", dijo el mandatario.

Según se informó oficialmente, la medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, a la vez que garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no se encuentran registrados con partida de nacimiento o DNI.

Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, el secretario de Interior, José Lepere, la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

