El Gobierno le recordó a Kicillof el cepo al dólar para responder a sus críticas

En una campaña de dardos cruzados, el Gobierno retrucó ayer con un cuestionamiento a la política económica del kirchnerismo luego de que el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, apuntara a la economía y a un tema por demás sensible: el dólar.

"Este gobierno dolarizó la economía", dijo este martes Kicillof en alusión a la suba del dólar que se registró al inicio de esta semana.

Desde el equipo económico del Gobierno respondieron: "Intentamos hacer lo contrario a dolarizar, por eso el Banco Central tiene tasas reales positivas, para que la gente ahorre en pesos. Buscamos fortalecer el peso a través de herramimentas legítimas. Lo que pasa es que esa búsqueda se hace como en cualquier país normal y no a través del cepo".

Los colaboradores de Mauricio Macri aludieron así directamente al cepo cambiario, una de las medidas económicas que marcó la gestión de Kicillof como ministro de economía hacia el final del kirchnerismo.

"El peronismo tiene una concepción extraña del tipo de cambio, porque ha tenido como política el tipo de cambio fijo y el cepo", agregaron cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Y aseguraron que el movimiento del dólar de los últimos días se dio por la devaluación del yuan, por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. "La Argentina se comportó prácticamente como el resto de los países emergentes. Esto es normal en un país integrado inteligentemente al mundo", agregaron.

El dólar ayer cerró a $46,48, 20 centavos por debajo desde el cierre del lunes.

Respuesta política

Más políticos, desde la Casa Rosada hacían alusión a Kicillof como un "peronista selectivo". "Durante diez años un peronista (Carlos Menem) tuvo dolarizada a la economía con el uno a uno", señalaban.

Y apuntaban a Kicillof: "¿Tiene valor su palabra económica? Parece un recién llegado que nunca gestionó. Es raro que no pague ningún costo por el cepo".

Desde el comando de campaña macrista consideraron que el de la "dolarización" es un concepto "marketinero".

El oficialismo busca apuntalar a una campaña de "valores" para evitar embarrar la discusión en la coyuntura económica. El dólar y la inflación son los dos indicadores más sensibles para la campaña de Macri.

Desde la Casa Rosada señalaron que ayer el Presidente utilizó una "metáfora" para hablar de su gestión económica cuando se refirió en un acto en Ferro a las inundaciones en la Ciudad.

Macri aludió a las inundaciones en la avenida Juan B. Justo cuando inició su mandato como jefe de gobierno porteño y recordó: "Los periodistas me dicen 'qué va a pasar con esto'. Les digo: 'Estamos con la obra, que hace 40 años que no se hace'. Y me preguntan: '¿Pero el año que viene qué va a pasar?'. Y entonces les dije: 'Basta, el año que viene se va a volver a inundar; dentro de dos, se va a volver a inundar; dentro de tres, se va a volver a inundar; ¡y en el cuarto, no se inunda más'".

Desde el Gobierno apuntaron: "Es la figura que venimos exprensando en campaña: que estamos sembrando los cimientos de la economía para empezar a crecer".