El Gobierno salió a aclarar que no hay faltantes de vacunas, luego de que el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, asegurara que "el Estado dejó de darle vacunas a los chicos y ha complicado el tratamiento de las personas con HIV".

"Hay que tranquilizar a la población, es disparatado lo que dice, es extremadamente irresponsable", sostuvo el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, sobre las declaraciones de Fernández, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner . En diálogo con el programa Antes y Después, que emite La Once Diez, el funcionario expresó: "Primero, no es cierto, no hay ningún faltante de vacunas, absolutamente. Es mentira".

Y agregó: "Y lo del HIV también es mentira. Tenemos 60 mil pacientes con VIH SIDA tratados por la Secretaría de Gobierno. Pero más allá de la cuestión puntual, que no es cierta, lo que me parece escandaloso es que se utilicen estas cosas, que solo alarman a la población con un tema tan sensible, como tema de campaña. Me parece deleznable", dijo.

Y lanzó: "Es terrible lo que está pasando en estas dos semanas, son declaraciones irresponsables. El cronograma obligatorio de vacunas está garantizado 100 por ciento. Se han comprado todas, las 42 millones de dosis de 20 vacunas diferentes".

Las vacunas que tuvieron "retrasos"

Rubinstein admitió que desde el año pasado hubo dos problemas de "retrasos" en la entrega de vacunas, pero aseguró que ya fueron solucionados. "Lo único que hubo en el calendario de 20 vacunas, fue un atraso de la meningotóxica, causado por un retraso en la producción del laboratorio GSK. Afortunadamente, se está normalizando, y las vacunas se están entregando", aclaró Rubinstein.

Y siguió: "El año pasado sí tuvimos un problema, por el cimbronazo cambiario. Habíamos presupuestado los insumos críticos en dólares, a 17 pesos, y cuando los tuvimos que pagar, el dólar había subido a 35, 36 pesos. Esto produjo un cimbronazo, que retrasó una sola vacuna. Yo dije que que íbamos a posponer la dosis de refuerzo de los 11 años, que no es un grupo de riesgo", explicó.

Además, aseguró: "El grupo de riesgo de meningitis invasiva son los chicos menores de dos años. Y este año hemos recompuesto esta vacuna absolutamente, ya la tenemos comprada y está entregándose normalmente".

Qué dijo Fernández

El precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, denunció que el gobierno nacional "dejó de darle vacunas a los chicos y ha complicado el tratamiento de personas con VIH"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el gobierno nacional "dejó de darle vacunas a los chicos y ha complicado el tratamiento de las personas con HIV" para avanzar con su política de ajuste.

"En tres años, Macri nos hizo una crisis financiera como la del 2001/2002", sostuvo Fernández en declaraciones radiales y volvió a citar al ex presidente Raúl Alfonsín sobre la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad para no dejar desamparados a quienes están afuera del sistema social".

"El Secretario de Salud dijo que no habían comprado vacunas esperando que el dólar mejorara. Es parte de la vergüenza en la que vivimos: el país no le da vacunas a los chicos, ha suspendido tratamiento, ha complicado el tratamiento del HIV. Es el retiro del Estado de las obligaciones esenciales: se retiró de la salud, se retiró de la educación, se retiró de la seguridad", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10.